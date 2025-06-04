Блогер рассказал, как путешествия помогают ему зарабатывать

Объездивший мир тревел-блогер Алексей Кутовой раскрыл источник средств на путешествия. Своим опытом он поделился в личном Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Вот уже почти шесть лет все мои деньги мне приносят блоги, на которые я потратил огромное количество времени», — рассказал россиянин.

Он отметил, что большая часть дохода ему поступает благодаря платформе «Дзен», «ВКонтакте», «Одноклассникам» и партнерским программам.

Кутовой добавил, что до 2022 года он получал 200-400 тысяч в месяц, однако потом доход сильно упал. Так, в последние полгода блогер зарабатывает около 70 тысяч в месяц.

«Конечно, для кого-то это большая зарплата, но не для активного путешественника. Мой баланс в редкие моменты поднимался выше нуля, — отметил он. — В том числе поэтому я так долго проторчал в Юго-Восточной Азии, ведь с таким доходом можно позволить себе не так много стран».

Ранее россиянка поехала в Нью-Йорк и рассказала о стоимости жизни в этом городе. Цены на жилье она описала словами «это безумие».