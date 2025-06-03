Эксперт объяснил, как выбрать в поездку переноску для питомца

Первое, что нужно сделать пассажиру самолета с питомцем, — изучить правила провоза животных именно той авиакомпании, которой вы собираетесь лететь. Даже если вы перевозите питомца не под впереди стоящим креслом, а на соседнем, он должен быть в переноске определенного размера, а вес животного вместе с переноской, как правило, не должен превышать восемь килограммов. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты сервиса путешествий Туту.

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«Внимательно изучите правила провоза на сайте авиакомпании — допустимые размеры переносок и клеток для багажного отсека могут отличаться. Переноска должна быть удобной, ведь животное в аэропорту придется доставать. В переноске питомец должен свободно вставать и поворачиваться, а дно контейнера должно быть сделано из непромокаемого материала. Обязательно захватите с собой пеленки. Наличие как минимум двух непромокаемых пеленок при перевозке питомца на соседнем кресле — обязательное требование некоторых авиакомпаний», — рассказала Екатерина Долгих, руководитель маркетинга авиа в сфере путешествий «Туту».

На карточках многих товаров на популярных маркетплейсах сразу указано, что переноска подходит для авиаперевозок. Но требования у всех авиакомпаний разные, так что заявления продавца лучше проверить. Взять с собой в пункт выдачи заказов рулетку или измерительную ленту — хорошая идея.

Уточните допустимый вес питомца вместе с переноской на сайте авиакомпании. Самый простой способ взвесить питомца: самому встать на весы, зафиксировать цифру и взвеситься снова с кошкой или собакой на руках. Обязательно взвесьте ее в пункте выдачи заказов (часто там есть весы), убедитесь, что перевеса не будет, и только после этого покупайте.

Габариты и вес — далеко не единственные параметры, которые важны для авиакомпаний.