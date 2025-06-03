Эксперт объяснил, как выбрать в поездку переноску для питомца

Эксперт Долгих: правила перевозки животных у авиакомпаний могут отличаться
Первое, что нужно сделать пассажиру самолета с питомцем, — изучить правила провоза животных именно той авиакомпании, которой вы собираетесь лететь. Даже если вы перевозите питомца не под впереди стоящим креслом, а на соседнем, он должен быть в переноске определенного размера, а вес животного вместе с переноской, как правило, не должен превышать восемь килограммов. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты сервиса путешествий Туту.
«Внимательно изучите правила провоза на сайте авиакомпании — допустимые размеры переносок и клеток для багажного отсека могут отличаться. Переноска должна быть удобной, ведь животное в аэропорту придется доставать. В переноске питомец должен свободно вставать и поворачиваться, а дно контейнера должно быть сделано из непромокаемого материала. Обязательно захватите с собой пеленки. Наличие как минимум двух непромокаемых пеленок при перевозке питомца на соседнем кресле — обязательное требование некоторых авиакомпаний», — рассказала Екатерина Долгих, руководитель маркетинга авиа в сфере путешествий «Туту».
На карточках многих товаров на популярных маркетплейсах сразу указано, что переноска подходит для авиаперевозок. Но требования у всех авиакомпаний разные, так что заявления продавца лучше проверить. Взять с собой в пункт выдачи заказов рулетку или измерительную ленту — хорошая идея.
Уточните допустимый вес питомца вместе с переноской на сайте авиакомпании. Самый простой способ взвесить питомца: самому встать на весы, зафиксировать цифру и взвеситься снова с кошкой или собакой на руках. Обязательно взвесьте ее в пункте выдачи заказов (часто там есть весы), убедитесь, что перевеса не будет, и только после этого покупайте.
Габариты и вес — далеко не единственные параметры, которые важны для авиакомпаний.
«Некоторые авиакомпании, к примеру, указывают, что дно переноски должно быть водонепроницаемым. Конечно, никто специально проверять не будет, но лучше уточнить этот параметр перед покупкой: питомец проводит в переноске долгое время и, к тому же, может испугаться. Обычно материал, из которого сделана переноска, указывается в карточке товара на маркетплейсе. Важно, чтобы питомца было удобно доставать: в аэропорту сделать это придется несколько раз. Для этого предпочтительнее открывающийся отсек вверху. Возможно, пригодится и отстегивающийся плечевой ремень. И не забывайте, что у зверя должен быть хороший обзор и достаточно воздуха — он ведь тоже путешественник. Покупайте переноску заранее — многие животные с подозрением и страхом относятся к новым предметам. Идеально, если питомец привыкнет к переноске и начнет считать ее своим домиком», — объяснили эксперты.