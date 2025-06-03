Как страховка поможет вам при землетрясении в путешествии

В случае травм и заболеваний, наступивших в результате стихийного бедствия (в том числе землетрясения), в рамках условий программы страхования путешествующих будут покрыты медицинские расходы, связанные с лечением пострадавшего застрахованного, а также транспортные расходы с места происшествия в лечебное учреждение. Об этом "Российской газете" рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Роман Щеглеватых.

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Также, по его словам, будет оплачена транспортировка к месту постоянного проживания в том случае, если из-за лечения турист не смог воспользоваться заранее купленными билетами, либо для транспортировки застрахованного согласно предписанию врача требуются особые условия (дополнительное место в самолете/поезде/пароме, сопровождение медицинского персонала и т.д.).

Кроме того, страховая компания возместит застрахованному купленные им по рекомендации врача лекарства, перевязочные и фиксирующие средства. Конечный объем покрытий определен программой страхования страховщика.

«Приобретение полиса страхования путешествующих должно войти в привычку для каждого человека, отправляющегося в другую страну, это позволит избежать крупных непредвиденных расходов прежде всего в случае появления проблем, связанных со здоровьем, которые могут возникнуть вследствие внезапного заболевания или несчастного случая»‎, — отметил Роман Щеглеватых.

В полис могут быть включены дополнительные риски, например, расходы на эвакуацию детей в случае госпитализации или смерти застрахованного, оплата лекарственных средств, выписанных врачом, лечение при получении травм при занятиях опасными видами спорта, потеря и повреждение багажа и т.д. С полным перечнем рисков, включенных в полис, и исключений из страхового покрытия можно ознакомиться, обратившись в конкретную страховую компанию. Страховщик компенсирует понесенные расходы в пределах страховой суммы, указанной в конкретном полисе. Стоимость такого полиса составляет ориентировочно от 100 до 300 рублей в день.

По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в турецкой провинции Мугла, где минувшей ночью произошло землетрясение, могут находиться 10-15 тыс. туристов из России. По информации, на данный момент никто из них не пострадал.

Ранее "РГ" сообщала, что всего в результате землетрясения пострадали 69 человек. Погибла 14-летняя девочка.