Туристы поделились лайфхаком, как не платить за багаж

В соцсетях туристы поделились лайфхаком, как привезти в Россию вещи, купленные во время отдыха в Турции, и не переплатить за багаж. Ну или как минимум избавиться от необходимости таскать с собой еще один чемодан. Они обратили свое внимание на офисы одной из известных в России служб доставок. В Анталье у компании два пункта приема, еще два – в Аланье и Кемере. Редакция сравнила прайсы у перевозчиков и у службы доставки.

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Посылка весом до 10 кг дойдет из Антальи в Москву за 10 тыс. руб. Отправление до 20 кг обойдется в 20 тыс. При этом есть ограничения по габаритам – не более 31 x 25 x 38 см. При больших размерах плата увеличится. Оплатить посылку в РФ можно на сайте картой российского банка. Доставка в России возможна в постамат, ПВЗ или до дома курьером, в этом случае прайс вырастет. Минус в том, что посылка придет по адресу лишь через 10–15 рабочих дней.

Тарифы на дополнительный багаж у разных авиакомпаний свои. Например, на регулярных рейсах Turkish Airlines за вес до 6 кг придется заплатить 4524 лиры (около 9 тыс. руб.), до 12 кг – 9 тыс. лир (18 тыс. руб.).

У чартерных перевозчиков прайсы ниже. В частности, Southwind при оплате менее чем за 4 часа до вылета за чемодан до 10 кг берет 50 евро (4500 руб.), до 20 – 70 евро (6300 руб.). В AZUR air еще дешевле – за багаж свыше 10 кг пассажиры отдадут 25 евро, до 20 кг – 30.

В пользу авиакомпаний выступают не только низкие тарифы, но и большие габариты. Тем не менее турагенты считают, что кому-то новый вариант может подойти. Главное его преимущество – отсутствие необходимости таскать тяжелые чемоданы.

«Бывает, что клиенты специально заказывают трансфер из отеля до крупного ТЦ, ходят там часа 4, потом возвращаются. Многие не хотят носить пакеты, спрашивают про доставку, – рассказал редакции один из турагентов. – Некоторые туристы ездят по разным курортам, таскать на себе покупки не всегда удобно».

Ранее туристы рассказали, что пользуются службой доставки при поездках по России: отправляют свой багаж курьером прямо в отель, где собираются отдыхать. По стоимости такой вариант сравним с провозом у авиакомпании, но чемодан тащить никуда не нужно.