Секс на борту и отказ от еды: как выглядит работа бортпроводницы

Для многих профессия стюардессы до сих пор полна загадок и тайн. Улыбчивые красивые девушки мастерски справляются с большим потоком пассажиров и странных вопросов, держатся непринуждённо и не боятся внештатных ситуаций. Как на самом деле проходит полёт бортпроводниц — читайте далее в нашей статье.

© runews24.ru

В последнее время интернет пестрит профилями девушек-стюардесс. Красавицы в униформе рассказывают о тонкостях своей работы. Вот только настоящая правда скрыта за условиями контракта и личной подписью.

Собеседование

Работа в авиакомпании начинается с собеседования. Сначала девушка проходит небольшое интервью, а затем должна выполнить ряд разнообразных заданий.

В день на отбор может прийти около 300 человек, а остаться всего 10. Это нормальная практика, отмечают бортпроводницы.

Те, кто успешно справились с испытаниями, заключают контракт. Затем им шьют форму по фигуре, и вот — новая «хозяйка» лайнера уже на борту.

Зарплата и коллектив

С коллегами у бортпроводников часто хорошие отношения. Конкуренция отсутствует, поскольку график работы каждый себе строит сам.

В крупных авиакомпаниях каждый рейс может быть с новым напарником. Это объясняется большим штатом и разнообразием направлений.

Однако в самолёте даже у бортпроводников есть своя иерархия. Одни обслуживают только пассажиров эконом-класса, другие — первый класс или занимаются персональным обслуживанием. Как правило, весь полёт проходит в заботах о пассажирах, поэтому между собой бортпроводники практически не общаются.

Зарплата стюардессы зависит от нее самой. Ее формируют часы налёта. Начинают молодые сотрудники с эконом-класса, где зарплата стартует от 2 тысяч долларов. Самая высокая оплата труда у «персалов». Эта категория бортпроводников отвечает за все секции на борту и получает около 6 тысяч долларов в месяц.

Полет со звездой

Знаменитости, как правило, ведут себя на борту тихо. Иногда на протяжении всего полёта о том, что в самолете есть селебрити знают лишь бортпроводники.

Обычно артисты летают бизнес-классом, сидят все время в своей кабинке и лишь изредка подзывают стюардесс.

Внештатные ситуации

Бортпроводницы не скрывают: часто полёты сопровождаются смешными историями, но бывают и страшные. К примеру, однажды самолёт одной авиакомпании не смог взлететь и начал тормозить посередине полосы. Бывали и отказы двигателя прямо в полёте или сильная турбулентность. Что бы ни произошло, стюардессы обязаны сохранять спокойствие и улыбаться.

Помимо этого бортпроводники должны знать основы первой медицинской помощи, ведь роль врачей на борту до его посадки тоже выполняют они.

Еда

Не секрет, что в зависимости от класса еда будет разной. Как правило, в эконом-классе пассажирам предлагают ограниченный выбор блюд и напитков. Затем стюардесса собирает посуду и на этом ее забота о летящих заканчивается.

Другое дело происходит в бизнес-классе. Там проводник должен выступать в роли официанта: знать состав предлагаемых блюд и напитков, лично уточнить заказ и ориентироваться в деталях.

Важно знать каждого пассажира по имени, ведь того требует стандарт обслуживания.

При этом опытные бортпроводники советуют не есть на борту. «Местная» еда часто замораживается перед полётом и содержит много консервантов. Если полет недолгий — можно потерпеть до посадки. Опытные стюардессы берут с собой свою еду и перекусы.

Романтика в самолете

Отношения на борту иногда возникают, однако такое многие авиакомпании запрещают. Если мужчине понравилась стюардесса, он может с ней заговорить, но вряд ли что-то выйдет за пределы самолёта.

Бортпроводницы отмечают: за один полет с ней могут заигрывать и пытаться познакомиться сразу несколько мужчин. Таких «романтиков» сотрудница даже не запомнит, если он не проявит оригинальность. Вопросы типа «А вы не боитесь летать?» уже давно перестали быть редкостью.

Иногда случалась настоящая любовь на борту, и пассажир звал стюардессу на свидание, а затем — замуж. Но таких случаев очень мало.

А вот секс на борту — тема отдельная. Бортпроводницы отмечают, что на такое никогда не пойдут. Они прекрасно знают, какая антисанитария и грязь в туалетной кабинке, поэтому могут посоветовать темпераментным пассажирам дождаться посадки и заселения в отель.

***

Какой бы интересной и лёгкой не казалась работа стюардессы, только представители этой профессии знают ее истинные нюансы и тонкости. Быть одновременно и доктором, и официантом и психологом — большой труд, который компенсируется благодарностью и вежливостью пассажиров.