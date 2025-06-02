Авиакомпании будут наказывать за злоупотребление овербукингом

Минтранс ограничит законный овербукинг для авиакомпаний, которые слишком часто будут отказывать пассажирам в посадке на рейс из-за сверхбронирований. Об этом рассказала директор юрдепартамента «Аэрофлота» Анна Хомякова.

По ее словам, легализация овербукинга будет происходить по строгим правилам. Одним из них станет обязательная отчетность перед Министерством транспорта или Росавиацией. Перевозчики должны будут предоставить регуляторам списки пассажиров, которым было отказано в полете. И если таких случаев окажется слишком много, то авиакомпании ограничат право на законный овербукинг.

Также в нацпере уточнили условия компенсации. Если пассажиру откажут в посадке на рейс, который выполняется реже раза в сутки, то возмещение составит 200% от стоимости билета. В силе остается и примечание, что путешественник должен согласиться на предложение перевозчика изменить время или дату перелета.

Кроме того, информацию о возможном овербукинге необходимо указывать в самом авиабилете. Например, пассажир сможет увидеть размер выплаты, категории граждан, которые не могут попасть под сверхбронирование, а также контакты перевозчика для решения спорных ситуаций.

Отметим, что сегодня в Госдуму параллельно внесен законопроект о принципиальном запрете овербукинга в России. На нем настаивают депутаты от ЛДПР. При этом в Минтрансе данный документ, который напрямую противоречит инициативе ведомства, никак не комментируют.