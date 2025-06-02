Эксперт дал рекомендации по путешествию на авто

Россиянам дали рекомендации по путешествию на авто
Рекомендации по путешествию на автомобиле россиянам в беседе с «Мослентой» дал travel-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко. В первую очередь он отметил, что особо внимания заслуживают документы и деньги, которые не стоит забывать дома.
«Проверьте, что у вас есть все необходимое для управления авто: водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис. Совет, может быть, банальный, но я знаю случаи, когда этот пункт упускается из вида, что в итоге приводит к испорченному отдыху. Также стоит иметь при себе не только банковские карты, но и наличные. Особенно это важно в путешествии по менее обжитым местам, так как не везде могут быть банкоматы или возможность расплатиться картой», —ариел Гажиенко.
Также специалист выделил необходимость взять личные вещи. При этом если поездка проходит через разные климатические зоны, важно подобрать правильную одежду и не забыть также о средствах гигиены: зубной щетке, зубной пасте, шампуне и дезодоранте.
Под рукой также необходимо будет иметь легкие закуски и напитки. Это могут быть орехи, сухофрукты, энергетические батончики и даже заранее приготовленные бутерброды, а также обязательно вода, чтобы избежать обезвоживания.
«Иметь аптечку в машине — обязанность любого водителя. Но перед поездкой изучите ее содержимое и дополните лекарствами, которые могут понадобиться в автопутешествии. Это могут быть болеутоляющие, жаропонижающие препараты и средства для обработки мелких ран. Это точно повысит вашу уверенность в том, что вы защищены от непредвиденных ситуаций», — продолжил турагент.
Также Гажиенко рекомендует не забывать о навигации (бумажные карты, карты для offline-режима смартфона), развлечениях (музыка, игры для детей, раскраски), зарядных устройствах для различной техники и также о комфорте — для удобства рекомендуется взять подушки для шеи и одеяла. Не лишними также будут удобные носки и даже тапочки, которые можно быстро обуть, в отличие от кроссовок или ботинок.
Ранее Гажиннко назвал россиянам худшие страны для отпуска летом.