Эксперт дал рекомендации по путешествию на авто

Рекомендации по путешествию на автомобиле россиянам в беседе с «Мослентой» дал travel-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко. В первую очередь он отметил, что особо внимания заслуживают документы и деньги, которые не стоит забывать дома.

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«Проверьте, что у вас есть все необходимое для управления авто: водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис. Совет, может быть, банальный, но я знаю случаи, когда этот пункт упускается из вида, что в итоге приводит к испорченному отдыху. Также стоит иметь при себе не только банковские карты, но и наличные. Особенно это важно в путешествии по менее обжитым местам, так как не везде могут быть банкоматы или возможность расплатиться картой», —

Также специалист выделил необходимость взять личные вещи. При этом если поездка проходит через разные климатические зоны, важно подобрать правильную одежду и не забыть также о средствах гигиены: зубной щетке, зубной пасте, шампуне и дезодоранте.

Под рукой также необходимо будет иметь легкие закуски и напитки. Это могут быть орехи, сухофрукты, энергетические батончики и даже заранее приготовленные бутерброды, а также обязательно вода, чтобы избежать обезвоживания.

«Иметь аптечку в машине — обязанность любого водителя. Но перед поездкой изучите ее содержимое и дополните лекарствами, которые могут понадобиться в автопутешествии. Это могут быть болеутоляющие, жаропонижающие препараты и средства для обработки мелких ран. Это точно повысит вашу уверенность в том, что вы защищены от непредвиденных ситуаций», — продолжил турагент.

Также Гажиенко рекомендует не забывать о навигации (бумажные карты, карты для offline-режима смартфона), развлечениях (музыка, игры для детей, раскраски), зарядных устройствах для различной техники и также о комфорте — для удобства рекомендуется взять подушки для шеи и одеяла. Не лишними также будут удобные носки и даже тапочки, которые можно быстро обуть, в отличие от кроссовок или ботинок.

Ранее Гажиннко назвал россиянам худшие страны для отпуска летом.