Как подготовить авто к длительному путешествию

Предугадать и полностью исключить возникновение поломки авто в дороге невозможно, однако можно значительно снизить риск такой внезапной проблемы, убежден технолог международной сети автосервисов FIT SERVICE Константин Ершов. Способы подготовить машину к длительному путешествию он назвал в беседе с «Лентой.ру».

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Самое главное, что необходимо сделать перед долгой дорогой и что полностью зависит от водителя — это тщательная подготовка автомобиля, обратил внимание эксперт.

«Своевременное техническое обслуживание и, при необходимости, ремонт — снижают риски внезапной поломки во время путешествия. Если отправиться в путь без визита на СТО, не зная состояния ни технических жидкостей, ни основных агрегатов, то вероятность внезапной проблемы с машиной очень высока», — поделился Ершов.

По его словам, оптимальный вариант — это полная диагностика автомобиля за месяц до поездки, чтобы успеть заменить или отремонтировать необходимые узлы.

Собеседник «Ленты.ру» рассказал, что перед путешествием важно продиагностировать электронные компоненты автомобиля — эти неисправности могут отразиться не только на комфорте путешествия, но и его безопасности. Решать проблему с электроникой на трассе будет крайне сложно, отметил он и призвал не забыть проверить батарейку сигнализации и взять с собой запасную.

Ершов также посоветовал взять с собой запасное колесо и набор инструментов для замены, так как автотуризм в России часто связан с плохими, гравийными дорогами и возникает риск проколов шин. Он добавил, что тряска и ухабы ведут к проблемам с ходовой частью и рулевым механизмом — будут страдать шаровые опоры и сайлентблоки, амортизаторы и пружины, рулевые наконечники и тяги, вероятен ускоренный износ тормозных колодок и дисков.

«Поэтому, собираясь в отпуск, убедитесь, что в вашем диагностическом листе с автосервиса не было нареканий на данные детали. Даже приближение срока замены — это уже повод выполнить ремонт заблаговременно, перед долгой и сложной поездкой», — Константин Ершов, автоэксперт.

«На трассе нередко случаются ситуации, когда на ближайшие 100 километров есть одна сомнительная деревенская заправка. Но использование некачественного топлива может привести к самым разным проблемам. Самый худший сценарии — это заглохший автомобиль. Рекомендую заранее продумывать свой маршрут и выбирать только крупные сетевые АЗС по пути», — заключил эксперт.

Ранее автоэксперт Владимир Бахарев сообщил, что летом в машине опасно оставлять некоторые вещи — они могут сломаться или взорваться. В частности, он призвал забирать с собой зажигалки, пауэрбанки и гаджеты.