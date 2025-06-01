Что нельзя брать в ручную кладь в самолет

Сборы в путешествие на самолёте всегда сопровождаются вопросом: «Можно ли это брать с собой в ручную кладь?» Вот от чего точно вам придётся отказаться при досмотре.

Жидкости — не больше 100 мл. В ручной клади разрешается провозить жидкости в ёмкостях до 100 мл. Причём сюда входят и гели, и зубные пасты, и соусы, и тушь для ресниц. Всё это должно поместиться в прозрачный пакет объёмом не более 1 л.

Острые и режущие предметы. Речь идёт о вязальных спицах, ножницах, штопорах, пилочках.

Крепкий алкоголь. Это касается напитков, в которых более 70% спирта.

Спички и зажигалки. Одноразовую зажигалку взять разрешается, но только одну - и в ручной клади.

Ядовитые вещества. Нельзя брать с собой яды, кислоты, ртутные термометры, токсичные жидкости.

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Спорные продукты питания. Под вопросом - все продукты, которые льются или мажутся. Например, супы, варенье. Также нельзя брать с собой в ручную кладь очень ароматные блюда: некоторые виды сыров, дуриан и пр.

Аккумуляторы и внешние батареи. Зарядку до 100 Вт брать с собой в самолёт можно без проблем. Если мощность блока питания от 100 до 160 Вт - всё зависит от авиакомпании, если выше - это под запретом.

Оружие и пиротехника. Пистолет, электрошокер перевозить разрешается только в багаже, даже при наличии лицензии. Петарды, хлопушки, бенгальские огни, фейерверки в самолёт или в багаж нельзя брать в принципе.

Лекарства. Если у вас капсулы, таблетки, порошки - их можно брать без ограничений. При этом мази, сиропы, капли считаются жидкостями и в упаковке их должно быть не более 100 мл. Исключение - инсулин. Но чтобы его взять на борт в определённом объёме, нужны справка или рецепт.

Аэрозоли и спреи. Это дезодоранты в баллонах, лак для волос, освежители воздуха и пр.