Пять способов полететь бизнес-классом бесплатно

«Купибилет»: в 60% случаев попасть в бизнес-класс можно по инициативе компании. Летом количество путешествий на самолёте значительно увеличивается: многие россияне отправляются в отпуск. Цены на перелёт обычно кусаются, а тратить лишнее на экстра-комфортные условия могут далеко не все. Однако попасть в бизнес-класс можно и бесплатно. Как это делают пассажиры самолётов — далее в материале.

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Как попасть в бизнес-класс бесплатно

Билеты на самолёт никогда не были дешёвым удовольствием. Поэтому многие россияне даже не думают о том, чтобы выбрать бизнес-класс. Однако есть способы получить комфортное место в «бизнесе» без лишних трат. О них рассказало РИАМО со ссылкой на опрос сервиса «Купибилет».

Всего есть 5 самых распространённых вариантов.

Сосед-дебошир

Если вам не повезло сидеть рядом с неприятным человеком, который ругается, пристаёт к окружающим, а то и вовсе лезет в драку — возможно, вам как раз повезло. В такой ситуации, если решить проблему с хулиганом не получится, бортпроводник может предложить вам спокойное место в «бизнесе». 30% опрошенных пассажиров попадало в бизнес-класс именно так.

Бонусы программы лояльности

Накопив достаточно бонусов, бесплатно в бизнес-классе летали 29% пассажиров.

Задержка рейса

Апгрейд из-за задержки рейса некоторые авиакомпании могут предложить, если самолёт задерживается более чем на 3 часа. Но это право авиаперевозчика, а не его обязанность. Кроме того, апгрейд из-за задержки рейса вы можете запросить самостоятельно.

Так в бизнес-класс пересели 17% опрошенных.

Перебронирование рейса

Если вы купили билет в эконом, а потом очень захотели в бизнес-класс, можно перебронировать место с доплатой. Таким образом летали 6% опрошенных пассажиров. Но бесплатным этот способ, конечно, не является.

Технический сбой

Тут всё просто, но такой шанс выпадает крайне редко. Из 1300 опрошенных в бизнес-классе по ошибке программы оказались всего 4%.

В сервисе посоветовали чаще обращать внимание на условия программы лояльности, а также заранее регистрироваться на рейс — это увеличивает шанс попасть в бизнес-класс на 40%.

Скидки на детские билеты

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании стали продавать детские билеты на самолёт в полцены. Подробнее об условиях акции можно узнать здесь.