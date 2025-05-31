Названо самое грязное место на круизном лайнере

Круизные путешествия ассоциируются с роскошью и комфортом, но, как выяснилось, даже на самых фешенебельных лайнерах есть места, где таится реальная опасность для здоровья. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), гидромассажные ванны, особенно расположенные на частных балконах, могут быть гораздо грязнее, чем общественные туалеты.

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Микробиолог Джейсон Тетро объяснил, что гидромассажные ванны — идеальная среда для размножения бактерий: тепло, влага и органические вещества (например, пот и частички кожи) создают настоящий инкубатор для микробов. В отличие от общественных бассейнов, частные джакузи реже проходят тщательную дезинфекцию, что повышает риск заражения.

CDC связывает несколько вспышек болезни легионеров (тяжёлой формы пневмонии) именно с использованием джакузи на круизных судах. Инфекция передаётся через вдыхание заражённых водяных капель и сопровождается высокой температурой, кашлем и одышкой.

Перед погружением в джакузи эксперты советуют уточнить у персонала, как часто происходит дезинфекция ванн. Также следует избегать гидромассажных ванн с мутной водой или неприятным запахом и не погружаться в воду с открытыми ранами.