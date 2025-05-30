Как проверить запрет на выезд и не застрять на границе перед отпуском

Перед путешествием стоит заранее проверить запрет на выезд за границу. Близится пора отпусков, и многие россияне уже с предвкушением ждут долгожданной поездки. Вот только её может омрачить внезапный запрет на выезд, попасть под который не так уж и сложно. Тогда вместо полёта к тёплому песку и жаркому солнцу путешественника ждут стены родного дома и общение с судебными приставами. Кому же могут ограничить выезд, как его проверить и насколько заранее это стоит сделать? «Секрет» обсудил с адвокатом.

Кому могут запретить выезд за границу

В первую очередь речь о должниках — так государство пытается заставить их наконец заплатить. Основанием для запрета может стать:

долг по алиментам или компенсации вреда морального вреда от 10 000 рублей;

любой другой долг от 10 000 рублей, если срок оплаты истёк более 2 месяцев назад;

прочий долг от 30 000 рублей;

неисполнение требований неимущественного характера.

С мелкими долгами в пару тысяч рублей трудностей быть не должно.

Проблемы с пересечением границы могут также возникнуть:

у граждан с доступом к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям;

призванных на военную службу или направленных на альтернативную гражданскую службу;

граждан, находящихся под следствием, отбывающих наказание условно или под домашним арестом и освободившихся условно-досрочно;

граждан, которые сообщили о себе заведомо ложные сведения при оформлении загранпаспорта;

сотрудников органов ФСБ или уволенных со службы в органах ФСБ менее 5 лет назад;

признанных банкротом — до завершения или прекращения производства по делу о банкротстве;

несовершеннолетних без согласия на выезд от официальных представителей.

Татьяна Гриценко, адвокат:

"Как правило, все перечисленные категории граждан заблаговременно знают, что не могут покидать пределы РФ. Что касается должников, которым закрыли выезд, то они рискуют узнать об ограничении непосредственно при прохождении пограничного контроля".

Как проверить запрет на выезд за границу

Проверить наличие или отсутствие запрета на выезд можно двумя способами.

Через «Госуслуги»

Нужно будет авторизоваться на сайте или в приложении и вбить в поисковой строке запрос «Узнать об ограничении на выезд». На поиск нужной информации уйдёт всего несколько минут.

Через сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП)

Понадобится раздел «Банк данных исполнительных производств». Там нужно будет ввести Ф. И. О. и дату рождения человека. Если ограничений нет, появится сообщение, что по запросу ничего не найдено.

Нужно ли заранее проверять запрет на выезд

Да, заняться этим нужно заблаговременно — поскольку иначе можно реально застрять на границе.

Татьяна Гриценко, адвокат:

"Основная проблема в том, что оплата штрафа на границе ничего не даст. Даже погасив всю задолженность, ограничения будут сняты только после того, как информация о платеже будет передана судебному приставу, он снимет запрет и обновлённые данные поступят в реестр Пограничной службы. Это может занять несколько дней".

Теоретически можно ускорить процесс: сразу после оплаты штрафа связаться с судебным приставом и сообщить ему о внесении платежа. Но даже тогда обновление сведений займёт какое-то время. А оно вряд ли будет у человека в аэропорту.