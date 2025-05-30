Как правильно настроиться на отпуск, чтобы провести его с пользой

При планировании отпуска стоит прислушиваться к своим желаниям, продумать маршрут и заранее собрать вещи, сообщил специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения Денис Хакимов.

«Отпуск как событие долгожданное и значимое лучше распланировать заранее. Чтобы всё прошло организованно, важно выделить средства, продумать маршрут, собрать вещи, чтобы не искать в последний момент паспорт или зарядку для телефона. Для этого понадобится время и по-своему упорная работа. Но результат того стоит», — сказал эксперт в интервью РИАМО.

Он подчеркнул, что при планировании важно следовать собственным желаниям, игнорируя чужие ожидания, иначе это приведёт к дискомфорту и усталости. При этом нет необходимости придерживаться общепринятых стандартов — можно выбрать уникальный путь организации отпуска.

По мнению специалиста, также стоит исключить новостные ресурсы или смотреть их по минимуму. Кроме того, можно на время удалить какие-то особенно навязчивые приложения.

Ранее GR-директор «Нетологии» Валентина Куренкова дала рекомендации, как организовать обучение во время отпуска.