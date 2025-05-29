Турист подал в суд на туроператора из-за пьющих попутчиков в самолете

Житель Костромы подал иск к туроператору из-за проблем во время поездки на Кубу, потребовав возместить материальный ущерб и компенсировать моральный вред. По словам истца, он заключил договор с туроператором, но в ходе путешествия столкнулся с рядом трудностей.

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Основные претензии касались отсутствия предупреждения о невозможности оплаты рублями на Кубе, из-за чего ему пришлось менять деньги у спекулянтов по невыгодному курсу. Рейс из России неоднократно задерживали, а на борту пассажиры, сидевшие рядом, распивали алкоголь, что доставило туристу дискомфорт. Он не смог занять место у окна, чтобы сделать живописные фото. Бортпроводница, пытаясь помочь, поставила смартфон на иллюминатор, но техника упала и разбилась.

Но на этом злоключения путешественника не закончились. По прибытии в отель костромичу не предоставили ни обед, ни ужин. А в связи с переносом времени трансфера в аэропорт он был вынужден ехать до места сбора на такси за свой счет.

Турист потребовал обязать туроператора возместить 10 тыс. руб. материального ущерба и 10 ты. руб. в качестве компенсации морального вреда. Поскольку сумма иска не превышает 100 тыс. руб., дело передано мировому судье судебного участка № 10 Ленинского района Костромы.