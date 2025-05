Как не попасть в гостиничный номер без окон и ниже уровня земли

После случая с россиянкой, которая пожаловалась, что турецкий отель ей предоставил номер в подвале, мы решили разобраться, как правильно выбирать номер в гостинице.

При бронировании необходимо обратить внимание на пояснения в описании. В некоторых странах отельеры прямо пишут: No windows. Здесь все понятно. Если вариант подкупает низкой ценой, но рядом помечено ROH, нужно иметь в виду, что при заселении вам предложат любой номер из свободных – от стандарта до люкса (ROH – Run of the house). При этом, как рассказывают турагенты, рассчитывать на люкс не стоит, в основном выбор будет из стандартных номеров, среди которых может попасться не очень комфортный, например без окон.

«В повышенную категорию обычно не селят. Зачастую ROH относится к стандартам, обычно с припиской Standard ROH. А если любое размещение в отеле обозначено просто ROH, то иных категорий номеров, как правило, не предусмотрено», – отмечает участница профессионального чата «Редколлегия B2B», турагент Оксана Антохина.

Более низкую цену можно найти и за номера, помеченные как Promo Room. Это акционная или рекламная комната, которая также может отличаться невысоким уровнем комфорта или неудачным видом.

То же самое касается Eco Room. К экологии этот вариант отношения не имеет, а к экономии пожалуй, но совсем чуть-чуть: по словам руководителя туркомпании «ДешевоТревел» Александра Руднева, можно сберечь для бюджета 2–5 тыс. руб. (средняя разница в цене по сравнению с обычным стандартом), однако проживание в таком номере может в итоге испортить весь отпуск. Как правило, под Promo и Eco отели дают номера, на которые возможны жалобы – с не очень хорошим видом или расположением.

По словам участников «Редколлегии B2B», номера без окон, в цокольных этажах, с видом на глухую стену и прочими недостатками присутствуют практически во всех популярных у туристов странах, в том числе в Китае, Таиланде, Вьетнаме, Египте, ОАЭ.

При этом в Эмиратах размещение в цоколе и в номерах без окон возможно только в старых отелях, а туроператоры обязаны об этом предупреждать. В Турции в конце прошлого года внесли изменения в Положение о квалификации туристических объектов, в которых прописаны новые требования к номерам для отелей 4 и 5* – в них уже не получится предусмотреть номера категории Eco и Promo Room.

Что касается России, то по закону размещать гостей в помещении без окон нельзя. Это регламентируется, в частности, сводом правил «Здания гостиниц. Правила проектирования» и Положением о классификации гостиниц, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 № 1860. Впрочем, кроме гостиниц предлагается множество других вариантов размещения – в квартирах, апартаментах, где эти нормы не действуют.