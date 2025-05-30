Перечислены обязательные для комфортного перелета вещи

Российская стюардесса назвала вещи, которые она обязательно берет с собой для комфортного перелета на самолете. Об этом она рассказала на своей странице @prohorec в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Так, в косметичку она кладет увлажняющий крем для лица, крем для рук, листовое мыло, капли для глаз, зубную щетку с пастой. Также в ее ручной клади всегда есть необходимые документы, наушники, ложка для обуви, маленькая лампа для чтения, тапочки и планшет для просмотра фильмов.

Ранее другая стюардесса назвала самый нелюбимый город всех бортпроводников. Она отметила, что авиакомпания совершает девять полетов в день туда, из-за чего там побывали уже все члены экипажа по несколько раз.