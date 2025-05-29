Эксперты рассказали, какие лекарства должны быть в аптечке туриста

При планировании отпуска и составлении списка вещей первой необходимости нельзя забывать об аптечке. Об этом рассказали эксперты, уточнив, что перед поездкой в экзотические страны нужно позаботиться о прививках, в том числе базовых - против кори и гепатита В, дифтерии, столбняка.

Также может потребоваться вакцинация от менингококка, брюшного типа и холеры, бешенства, клещевого энцефалита.

Для того, чтобы отдых не был омрачен ухудшением состояния, в эфире ГТРК Тула врач Ольга Поселянина советует заранее запастись антигистаминными препаратами, пластырем, бинтами, жаропонижающими и обезболивающими, солнцезащитными кремами.

Опытные туристы также напоминают о энтеросорбентах, которые могут помочь при отравлениях и быстро выведут токсины из организма.

Ранее эксперты назвали самое чистое место в гостиничных номерах. Также туристам посоветовали при кратковременном проживании (одна-две ночи) не распаковывать вещи, а хранить их запакованными в ванной.