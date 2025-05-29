Как не попасться на уловки мошенников с началом турсезона

В преддверии летнего туристического сезона активизировались мошенники. Россиянам рассказали, какие методы обмана они используют чаще всего, и как не попасться на их уловки.

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В России активизировались мошенники, которые пытаются обогатиться за счет доверчивых туристов. В главном управление региональной безопасности Московской области рассказали, какие уловки аферисты используют чаще всего, чтобы завладеть чужими деньгами.

Самой распространенной схемой является предложение очень дешевого тура. Такие сообщения часто приходят через e-mail или мессенджеры и могут быть фишинговыми.

При их получении россиянам посоветовали узнать реальную стоимость тура на сайте других операторов. Если разница ощутима, покупать такой тур не стоит.

Также туристам советуют убедиться в том, что отель, в котором они бронируют номер, действительно существует. Российские отели, пансионаты и дома отдыха можно проверить в реестре Росаккредитации.

Не стоит доверять объявлениям об авторских турах у гидов в соцсетях. Лучше оформить их в проверенных сервисах, советуют эксперты.

Еще одна распространенная схема – кража у настоящих отелей данных туристов. Мошенники связываются с ними и предлагают внести предоплату за номер на отдельную карту. При этом аферисты объясняют это тем, что карта заведена специально для туристов из России.

Предложения с «секретнмие» авиабилетами тоже обман. Как правило, в таких объявлениях просят перевести деньги сразу на карту, а после перевода исчезают.

Ранее сообщалось, что Турция стала самым востребованным летним направлением, а на Кавказе набирает обороты сельский туризм.