Названо самое чистое место в гостиничных номерах

После всплеска заражений постельными клопами в 2023 году, особенно заметного в Париже, специалисты рекомендуют размещать багаж в ванной комнате сразу после заселения в отель. По их мнению, ванна — одно из немногих мест в гостиничном номере, где риск контакта с насекомыми минимален.

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Постельные клопы предпочитают укрываться в текстильных элементах — матрасах, шторах, коврах, тогда как ванная комната представляет собой гладкую и легко дезинфицируемую поверхность, где паразитам просто нечего скрывать.

Писатель и основатель проекта Just Packed Лидия Мансел заявила, что всегда ставит свой багаж на твердую поверхность в ванной, подальше от кровати и ковров, чтобы снизить риск заражения. Она также советует оставлять персоналу отеля записки с просьбой не перемещать сумку, поскольку иногда горничные кладут багаж на полки, что может стать укрытием для клопов.

Министерство здравоохранения Нью-Йорка рекомендует путешественникам тщательно проверять матрасы, углы мебели и избегать размещения чемоданов на полу или мягкой мебели. Предпочтение стоит отдавать чемоданам из твердых материалов, так как в них насекомым сложнее закрепиться. При кратковременном проживании (одна-две ночи) лучше не распаковывать вещи, а хранить их запакованными в ванной, передает издание Pravda.Ru.

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