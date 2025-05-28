Алиса от Яндекса стала гидом для путешественников

Сервис Яндекс Путешествия расширил возможности: в нем появились ответы Алисы из Поиска Яндекса. Они встроены прямо в приложение, в раздел «Моя поездка», и теперь путешественники могут быстро получить нужную информацию, собранную со всего интернета, прямо в одном емком ответе с картинками, видео и ссылками на источники.

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В этом Алисе помогают нейросетевые технологии Яндекса. Путешественники получили возможность изучить интересные исторические факты, узнать, какие блюда попробовать и какие купить сувениры. Диалог можно развивать в любую интересную сторону — попросить найти самые необычные музеи или рассказать городские легенды и найти связанные с ними места. Также Поиск с Алисой поможет семейным путешественникам — он найдет необычные факты для детей и ответит на все их вопросы.

Задать вопрос можно, нажав на красно-белую иконку Алисы в правом нижнем углу экрана в разделе «Моя поездка» — Поиск будет сразу учитывать локацию.

Новая функция сервиса особенно будет полезна для туристов, которые впервые планируют самостоятельные поездки или для тех, кто хочет узнать о новом месте максимум за короткое время.