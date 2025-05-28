Вопрос, который волнует многих владельцев питомцев: безопасно ли перевозить животное в багажном отсеке самолета? Короткий ответ – да, но есть важные нюансы.

Все авиакомпании обязаны соблюдать международные стандарты перевозки животных. В большинстве пассажирских самолетов предусмотрены два вида грузовых отсеков – отапливаемый и неотапливаемый. Животных размещают только в отапливаемом, где поддерживается комфортная температура и давление, аналогичные салону.

Животных помещают на расстоянии от чемоданов, фиксируют и следят, чтобы переноска стояла устойчиво. Внутри отсек напоминает цилиндр с натянутой сеткой, которая не позволяет багажу перемещаться во время взлета или турбулентности.

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Кроме того, за безопасность следит персонал. Если, например, переноска плохо закрыта или не сняты колеса – грузчики это замечают и устраняют. Конечно, волнение перед перелетом неизбежно, но в большинстве случаев животные переносят поездку спокойно и без последствий.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @gotravelrussia.