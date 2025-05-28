В Роскачестве рассказали, как выбрать безопасный пляж

В 2025 году вступили в силу новые правила классификации пляжей. Теперь они делятся на три категории.

© РИА Новости

Пляж, которому присвоен «синий флаг» классификации, отвечает самым высоким требованиям и соответствует стандартам качества. «Зеленый флаг» присваивают пляжу среднего уровня, а «желты» - базовому.

Несмотря на то, какой «флаг» присвоен пляжу, он отвечает требованиям безопасности, чистоты воды и песка, экологическим стандартам, имеет инфраструктуру, уточнили в Роскачестве.

Найти пляжи можно в едином реестре классифицированных туристических объектов на платформе «Гостеприимство».

Как уточнили в ведомстве, владельцы объектов в своей деятельности и рекламных кампаниях также будут обязаны ссылаться на запись в реестре классифицированных пляжей.

Ранее сообщалось, что пляжи Анапы и Темрюкского района остаются опасными для купания.

Напомним, что 15 декабря прошлого года в Керченском проливе в результате шторма затонули танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в ходе эвакуации были спасены 27 моряков, один из которых погиб. По информации Минтранса РФ, в море оказалось примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.