Россияне назвали любимую погоду для путешествий

Большинство россиян любит путешествовать в теплое время года. Свои предпочтения они раскрыли в опросе сервиса «Купибилет», материал есть у «Ленты.ру».

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25 процентов респондентов назвали идеальным для поездок диапазон от плюс 26 до плюс 30 градусов. Еще 21 процент признались, что предпочитают отдыхать при плюс 21-25 градусах.

При этом путешествия при температуре выше 30 градусов кажутся комфортными 19 процентам опрошенных. Только 1 процент россиян любит погоду при температуре от нуля до 15 градусов тепла.

Отмечается, что температура воздуха ниже нуля устраивает 2 процента респондентов, чаще всего это любители горнолыжного отдыха.

Авторы исследования посоветовали любителям теплой погоды планировать отпуск в зависимости от сезона. «Весной комфортную температуру можно найти в ОАЭ, Египте и Тунисе. Летом — на побережье Турции, в Греции и на юге Италии. Осенью снова подойдут ОАЭ, а также Кипр и Марокко. Зимой любителям жары стоит обратить внимание на Таиланд, Вьетнам или Индонезию», — сказано в материале.

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