Как не получить отказ при оформлении шенгенской визы

В 2024 году россияне обращались за шенгенской визой более 600 тысяч раз. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), чаще всего в шенгене россиянам отказывала Мальта, а одной из самых лояльных стран оказалась Италия. Какие европейские страны чаще выдают визы и о чем нужно позаботиться, чтобы не получить отказ, выяснила «Парламентская газета».

Самые лояльные — итальянцы

Шенгенская виза необходима для пребывания на территории государств, заключивших одноименное соглашение. Она позволяет свободно путешествовать по всем странам Шенгена. В 2024 году россияне подали свыше 606,6 тысячи заявлений на шенгенскую визу. Это на 16,5 процента больше, чем в 2023 году, сообщила АТОР со ссылкой на сводный отчет о визах Еврокомиссии.

Консульства стран Шенгенской зоны оформили россиянам 541,8 тысячи виз, включая 224 тысячи многократных. Чаще всего россияне получали визы в Москве. Итальянская дипмиссия выдала 135,5 тысячи виз, французская — почти 124 тысячи, испанская — 98,1 тысячи.

Италия подтвердила статус одной из самых лояльных стран в выдаче шенгенских виз для россиян, отметили эксперты АТОР. Доля отказов в московском консульском округе составила всего 4,3 процента. Во французской визе было отказано чуть более 7 процентам заявителей. Консульство Испании в Москве отклонило 8,5 процента заявлений, греческое — 13 процентов, консульство ФРГ — 5,5 процента. У Люксембурга всего 2,7 процента отказов, у Румынии — 2,6 процента. А чаще всего в шенгенской визе россиянам отказывала Мальта. Из почти 1,1 тысячи заявок, поданных в Москве, отклонили каждую четвертую.

Внимательнее к документам

Из 29 стран Шенгенского соглашения визы выдают только 17 государств, а 12 стран прекратили выдавать туристические визы, сказал «Парламентской газете» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Некоторые страны могут не разрешить въезд даже с шенгеном, выданным другими странами, например Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Чехия.

Если же страна выдает шенген россиянам, туристу в первую очередь нужно внимательно отнестись к формированию пакета документов, посоветовал Горин. Поездка должна быть с реальными целями, то есть в конкретную гостиницу. Необходимо предоставить подтверждение брони авиабилетов и отелей. Правдивость этой информации проверят.

Кроме того, потенциальные туристы, чтобы им не отказали в визе, должны доказать свою финансовую независимость, представив документы о недвижимости или транспортных средствах.

«Любой документ, подтверждающий финансовую независимость и отсутствие планов эмигрировать, дает больше оснований получить визу, а не отказ», — сказал эксперт.

Конечно, все предоставленные документы должны быть достоверными, включая справку с работы о доходах.

Количество отказов в шенгене россиянам снизилось, заметил Горин — сейчас не получают визу около 7 процентов заявителей. При этом общемировой показатель — 15 процентов.

РСТ на своем официальном сайте сообщил, что в 2025 году продолжается рост количества выданных шенгенских виз. Однако многие консульства усложнили требования к документам. У заявителей требуют:

справку о доходах с детализацией,

подтверждение социальных связей с Россией,

полис страхования с повышенным покрытием.

Выросли риски задержки оформления визы и консульские сборы. Критерии оценки заявителей, которые применяют визовые офицеры, тоже стали более строгими.