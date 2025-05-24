Без багажа и с пересадкой: как сэкономить на авиабилетах

По прогнозам Минэкономразвития, в летнем сезоне 2025 года только по России туристы совершат 48,4 миллиона поездок. А для зарубежного отдыха путешественникам в этом сезоне доступно 38 направлений с прямыми перелетами. Воздушный транспорт считается самым дорогим, но при соблюдении ряда условий рейс в Японию может быть не дороже, чем в Сочи. Как сэкономить на перелетах, что делать, если опоздал на стыковочный рейс, и сильно ли выросли цены на билеты, узнала «Парламентская газета».

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Главное — не опоздать

Ежегодно авиабилеты всех категорий дорожают как минимум на 10 процентов, и 2025 год не станет исключением. На стоимость влияют инфляция, рост цен на авиатопливо, растущие затраты на эксплуатацию воздушных судов и оплату труда персонала, объяснил «Парламентской газете» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

При этом конкуренция между авиакомпаниями позволяет туристам сэкономить на некоторых направлениях, отметил эксперт. Например, увеличение количества авиаперевозок в Китай позволило путешественникам покупать недорогие билеты в Южную Корею и Японию. Перелет в Токио со стыковкой в Китае можно найти от 45 тысяч рублей, что сопоставимо с ценой билета в Сочи. Людям, планирующим отдых в Европе, можно обратить внимание на лоукостеры, летающие к нашим ближайшим соседям. Например, билет из Еревана в Рим можно отыскать за 10 тысяч рублей. Конечно, отдельно придется оплатить перелет до столицы Армении.

Главное при стыковочных рейсах — правильно рассчитать время. Если полеты выполняют разные авиакомпании, они не несут ответственность за опоздание пассажира на пересадку, отметил Горин. Поэтому на стыковку нужно закладывать больше времени, чтобы снизить риск потери перелета.

Определиться с тарифом

Сэкономить на перелете помогают тарифы без багажа и невозвратные билеты. В среднем они на 20 процентов дешевле обычных. Если на отдых летит компания или семья и им хватает одного чемодана на всех, можно купить с багажом только один билет. Ну а ручная кладь будет входить в каждый из билетов.

Невозвратный тариф подойдет людям, которые полностью уверены, что путешествие состоится. Если турист откажется от перевозки, деньги вернут только в экстренных обстоятельствах, например в связи с болезнью, объяснил эксперт.

Дополнительно обезопасить себя от невылета или опоздания можно с помощью страховки. Оформить ее можно в страховой компании, сотрудничающей с перевозчиком.

Чем раньше — тем лучше

Авиабилеты начинают продавать примерно за 11 месяцев до вылета рейса. Ранняя покупка может обойтись дешевле, чем за сутки до вылета. Особенно актуально раннее бронирование для популярных и дефицитных направлений, например, в Сочи, Калининград, на популярные зарубежные курорты. Если в самолете перед вылетом осталось пять кресел из двухсот, то их продадут по максимальной цене, объяснил Горин. В этом случае будет действовать динамическое ценообразование, как и при бронировании билетов на поезд или номеров в отелях.

Цены зависят не только от загрузки самолета, но и от времени вылета, дня недели и сезона. Туристам поможет вдумчивый анализ предложений, уверен Горин. Например, можно следить за соцсетями или сайтами агрегаторов и авиакомпаний, чтобы не пропустить спецпредложения. При планировании международных перелетов стоит учесть курс рубля к евро и доллару. А на агрегаторах можно сравнить рейсы и выбрать самый выгодный маршрут, например, с пересадкой или другим временем вылета.

От Армении до Венесуэлы

Сейчас Россия имеет прямое авиасообщение с 38 странами. Среди них — Египет, Индия, Китай, Иран, Шри-Ланка, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Грузия, Израиль, Куба, Мальдивы, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан.

Благодаря стыковочным рейсам российским туристам доступны и другие страны, отметил Горин. При этом нужно учитывать не только транспортную доступность, но и правила въезда в ту или иную страну. Например, 12 стран Шенгена не выдают туристические визы россиянам. Но это их не останавливает. Спрос на международные путешествия восстанавливается, и количество перелетов растет в среднем на 30 процентов.

Росавиация обсуждает с авиационными властями многих стран возможность возобновления авиасообщения. Об этом 19 мая сообщил журналистам руководитель ведомства Дмитрий Ядров, которого процитировало ТАСС.