Как сделать выгодным отпуск в 2025 году: расчет дней, горящие туры, советы путешественника
Летний отдых бьет по кошельку, ведь это самый активный туристический сезон. Правильное планирование позволит получить максимальную выгоду от отпускных выплат, туров со скидкой до 50 % и экскурсий. Как отдохнуть летом 2025 года без лишних трат, выяснил у экспертов и опытных путешественников «ФедералПресс».
Выгодный месяц для отпуска
Финансовая выгодность отпуска напрямую зависит от количества рабочих дней в выбранном месяце. Дело в том, что отпускные начисляются за календарные дни, а зарплата – только за рабочие. Чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше будет разница между вашей обычной зарплатой и отпускными выплатами.
«Размер отпускных обычно меньше заработной платы, поскольку зарплату считают за отработанные рабочие дни, в то время как отпуск за календарные дни. А раз календарных дней больше, то они стоят дешевле, чем рабочие. Хотя из общего правила есть исключения. Например, если работника отметили премией, которая входит в расчетный период отпуска. Для оценки выгодности ухода в отпуск в определенный период нужно понимать методику расчета отпусков. В нем учитывается определенный временной отрезок. Расчетный период определяется как 12 календарных месяцев, предшествующих отпуску», – отметила аудитор и налоговый консультант Алена Талаш.
Проанализировав производственный календарь на лето 2025 года, получаем следующую картину:
- июнь – 19 рабочих дней (из-за праздников);
- июль – 23 рабочих дня (31 день в месяце);
- август – 21 рабочий день.
Таким образом, июль становится самым выгодным месяцем для отпуска с финансовой точки зрения. Если же по каким-то причинам июль вам не подходит, август – достойная альтернатива. А вот июнь, несмотря на привлекательную погоду в начале лета, оказывается наименее выгодным вариантом.
«При уходе в отпуск, как правило, выгода может быть либо в большем количестве дней отдыха, либо в большем размере получаемых денег», – подчеркнула эксперт.
Горящие туры в поисках выгодного отпуска
Летний сезон традиционно считается дорогим для путешествий, но уже сейчас появляются интересные варианты с хорошим соотношением цены и качества. Среди них особенно выделяются предложения туров в Грузию, Египет и на Мальдивы.
Для тех, кто рассматривает Грузию, есть два варианта на июль. Первый – недельный отдых в Тбилиси с проживанием в отеле Vista Hotel (три звезды), включающий завтраки. Тур с вылетом из Екатеринбурга 19 июля обойдется в 125 600 рублей. Второй вариант – Батуми и комфортабельный Orbi City Hotel (пять звезд), где за 125 038 рублей можно провести пять ночей с вылетом 13 июля.
В июле можно напрямую из Сургута отправиться в Таиланд. Тур с двухместным делюкс номером в трехзвездочном Tsix5 Hotel на семь ночей обойдется отдыхающим в 227 284 рублей.
Мальдивские острова тоже доступны в июле со скидками до 50 %. Любителям активного отдыха предлагают Kuredhu Island Resort (четыре звезды) с питанием «полный пансион» от 138 252 рублей за неделю. Тем, кто ищет уединения, советуют отправится в Komandoo Island Resort (четыре звезды) по тарифу «все включено плюс» от 186 303 рублей. Перелет из Самары включен в стоимость от 113 805 рублей.
Для семей есть горящая путевка в Шарм-Эль-Шейх с вылетом из Тюмени. В четырехзвездочный отель Sea Beach Aqua Park Resort приглашают пару с ребенком на девять ночей с 1 июля. Тариф «AI – Все включено» обойдется отдыхающим в 258 446 тысяч рублей.
Несмотря на то, что июль более финансово выгодный месяц для отпуска, стоит с осторожностью выбирать страну для отдыха. В каждом регионе свои климатические условия, которые могут быть опасны для здоровья. Особенно это касается популярных направлений, в том числе Туниса. Об этом в своем блоге рассказала тревел-эксперт Вероника Осипенко.
«В Сахару лучше не ехать с 15 июля по 15 августа – температура там достигает +64 градусов», – подчеркнула специалист.
По ее словам, пляжный сезон здесь стартует в середине мая и заканчивается к середине ноября. Поэтому горящие предложения стоит выбирать с умом, чтобы не оказаться в пик жары за рубежом и не испортить себе отдых.
Лайфхаки путешественника
Даже выбрав оптимальный месяц и выгодную путевку, можно дополнительно сэкономить. Для этого стоит обратить внимание на основные расходы во время отдыха.
Любопытные отдыхающие с радостью записываются на «готовые» экскурсии, однако нередко они не стоят своих денег. Туристов быстро провозят по точкам осмотра, и на этом все заканчивается.
«Главная проблема: не всегда на экскурсиях рассказывают что-то дельное. У нас были моменты в стиле: "Посмотрите, как красиво дерево отражается в бирюзовой водной глади". И это информация за 1500 рублей за час, серьезно?» – возмущается путешественник Никита Галкин.
Он советует отдыхающим покупать экскурсии только по тем достопримечательностям, куда без билета попасть невозможно. В остальных же случаях в Сети можно найти достаточно готовых пеших маршрутов и аудиогидов.
Из путешествий хочется вернуться не с пустыми руками. Например, взять с собой сувенир и поставить дома или же привезти подарок близким. Однако в туристических зонах есть риск сильно потратиться. Определите бюджет на такие покупки заранее – это поможет избежать спонтанных и ненужных трат.
Правильно выбранный способ оплаты тоже сохранит деньги. Уточните в своем банке условия использования карты в стране отдыха: размер комиссий за снятие наличных, выгодный курс обмена. В некоторых странах (например, Узбекистане или Аргентине) действует «черный курс».
Расходы на питание могут ударить по кошельку, особенно это касается любителей экзотических блюд. При отдыхе в отеле готовить самому не получиться, но есть и другие способы сэкономить. Например, покупать курортные лакомства на локальных рынках. А вот к вопросу обедов в кафе стоит подойти с умом.
«В столовых не всегда питаться дешевле. Иногда в кафе и даже ресторанах бывают бизнес-ланчи с достаточно привлекательными ценами. Я в этом году заранее, еще из дома, наметил себе гастрономический маршрут. В итоге на бизнес-ланчах мне удалось сэкономить где-то 25 % от той суммы, которую потратил бы в столовых», – отмечает Никита Галкин.
Еще одна значительная статья расходов у путешественников – транспорт. Некоторые по привычке пытаются пользоваться услугами такси, особенно в странах, где это не такая распространенная и бюджетная практика как в России. Стоит изучить систему общественного транспорта в месте отдыха – во многих городах выгоднее приобрести единый проездной, чем оплачивать каждую поездку отдельно. В некоторых случаях аренда велосипеда или автомобиля может быть выгоднее, особенно для компании.
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