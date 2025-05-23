Как сделать выгодным отпуск в 2025 году

Летний отдых бьет по кошельку, ведь это самый активный туристический сезон. Правильное планирование позволит получить максимальную выгоду от отпускных выплат, туров со скидкой до 50 % и экскурсий. Как отдохнуть летом 2025 года без лишних трат, выяснил у экспертов и опытных путешественников «ФедералПресс».

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Выгодный месяц для отпуска

Финансовая выгодность отпуска напрямую зависит от количества рабочих дней в выбранном месяце. Дело в том, что отпускные начисляются за календарные дни, а зарплата – только за рабочие. Чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше будет разница между вашей обычной зарплатой и отпускными выплатами.

«Размер отпускных обычно меньше заработной платы, поскольку зарплату считают за отработанные рабочие дни, в то время как отпуск за календарные дни. А раз календарных дней больше, то они стоят дешевле, чем рабочие. Хотя из общего правила есть исключения. Например, если работника отметили премией, которая входит в расчетный период отпуска. Для оценки выгодности ухода в отпуск в определенный период нужно понимать методику расчета отпусков. В нем учитывается определенный временной отрезок. Расчетный период определяется как 12 календарных месяцев, предшествующих отпуску», – отметила аудитор и налоговый консультант Алена Талаш.

Проанализировав производственный календарь на лето 2025 года, получаем следующую картину:

июнь – 19 рабочих дней (из-за праздников);

июль – 23 рабочих дня (31 день в месяце);

август – 21 рабочий день.

Таким образом, июль становится самым выгодным месяцем для отпуска с финансовой точки зрения. Если же по каким-то причинам июль вам не подходит, август – достойная альтернатива. А вот июнь, несмотря на привлекательную погоду в начале лета, оказывается наименее выгодным вариантом.

«При уходе в отпуск, как правило, выгода может быть либо в большем количестве дней отдыха, либо в большем размере получаемых денег», – подчеркнула эксперт.

Горящие туры в поисках выгодного отпуска

Летний сезон традиционно считается дорогим для путешествий, но уже сейчас появляются интересные варианты с хорошим соотношением цены и качества. Среди них особенно выделяются предложения туров в Грузию, Египет и на Мальдивы.

Для тех, кто рассматривает Грузию, есть два варианта на июль. Первый – недельный отдых в Тбилиси с проживанием в отеле Vista Hotel (три звезды), включающий завтраки. Тур с вылетом из Екатеринбурга 19 июля обойдется в 125 600 рублей. Второй вариант – Батуми и комфортабельный Orbi City Hotel (пять звезд), где за 125 038 рублей можно провести пять ночей с вылетом 13 июля.

В июле можно напрямую из Сургута отправиться в Таиланд. Тур с двухместным делюкс номером в трехзвездочном Tsix5 Hotel на семь ночей обойдется отдыхающим в 227 284 рублей.

Мальдивские острова тоже доступны в июле со скидками до 50 %. Любителям активного отдыха предлагают Kuredhu Island Resort (четыре звезды) с питанием «полный пансион» от 138 252 рублей за неделю. Тем, кто ищет уединения, советуют отправится в Komandoo Island Resort (четыре звезды) по тарифу «все включено плюс» от 186 303 рублей. Перелет из Самары включен в стоимость от 113 805 рублей.

Для семей есть горящая путевка в Шарм-Эль-Шейх с вылетом из Тюмени. В четырехзвездочный отель Sea Beach Aqua Park Resort приглашают пару с ребенком на девять ночей с 1 июля. Тариф «AI – Все включено» обойдется отдыхающим в 258 446 тысяч рублей.

Несмотря на то, что июль более финансово выгодный месяц для отпуска, стоит с осторожностью выбирать страну для отдыха. В каждом регионе свои климатические условия, которые могут быть опасны для здоровья. Особенно это касается популярных направлений, в том числе Туниса. Об этом в своем блоге рассказала тревел-эксперт Вероника Осипенко.

«В Сахару лучше не ехать с 15 июля по 15 августа – температура там достигает +64 градусов», – подчеркнула специалист.

По ее словам, пляжный сезон здесь стартует в середине мая и заканчивается к середине ноября. Поэтому горящие предложения стоит выбирать с умом, чтобы не оказаться в пик жары за рубежом и не испортить себе отдых.

Лайфхаки путешественника

Даже выбрав оптимальный месяц и выгодную путевку, можно дополнительно сэкономить. Для этого стоит обратить внимание на основные расходы во время отдыха.

Любопытные отдыхающие с радостью записываются на «готовые» экскурсии, однако нередко они не стоят своих денег. Туристов быстро провозят по точкам осмотра, и на этом все заканчивается.

«Главная проблема: не всегда на экскурсиях рассказывают что-то дельное. У нас были моменты в стиле: "Посмотрите, как красиво дерево отражается в бирюзовой водной глади". И это информация за 1500 рублей за час, серьезно?» – возмущается путешественник Никита Галкин.

Он советует отдыхающим покупать экскурсии только по тем достопримечательностям, куда без билета попасть невозможно. В остальных же случаях в Сети можно найти достаточно готовых пеших маршрутов и аудиогидов.

Из путешествий хочется вернуться не с пустыми руками. Например, взять с собой сувенир и поставить дома или же привезти подарок близким. Однако в туристических зонах есть риск сильно потратиться. Определите бюджет на такие покупки заранее – это поможет избежать спонтанных и ненужных трат.

Правильно выбранный способ оплаты тоже сохранит деньги. Уточните в своем банке условия использования карты в стране отдыха: размер комиссий за снятие наличных, выгодный курс обмена. В некоторых странах (например, Узбекистане или Аргентине) действует «черный курс».

Расходы на питание могут ударить по кошельку, особенно это касается любителей экзотических блюд. При отдыхе в отеле готовить самому не получиться, но есть и другие способы сэкономить. Например, покупать курортные лакомства на локальных рынках. А вот к вопросу обедов в кафе стоит подойти с умом.

«В столовых не всегда питаться дешевле. Иногда в кафе и даже ресторанах бывают бизнес-ланчи с достаточно привлекательными ценами. Я в этом году заранее, еще из дома, наметил себе гастрономический маршрут. В итоге на бизнес-ланчах мне удалось сэкономить где-то 25 % от той суммы, которую потратил бы в столовых», – отмечает Никита Галкин.

Еще одна значительная статья расходов у путешественников – транспорт. Некоторые по привычке пытаются пользоваться услугами такси, особенно в странах, где это не такая распространенная и бюджетная практика как в России. Стоит изучить систему общественного транспорта в месте отдыха – во многих городах выгоднее приобрести единый проездной, чем оплачивать каждую поездку отдельно. В некоторых случаях аренда велосипеда или автомобиля может быть выгоднее, особенно для компании.

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