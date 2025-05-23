Как избежать обмана с такси в аэропорту

После длительного перелёта хочется как можно скорее оказаться в отеле и отдохнуть. Но именно в такие моменты уставшие туристы чаще всего становятся лёгкой добычей для мошенников. У выхода из аэропорта могут стоять «водители» с табличками, где указано ваше имя или логотип отеля. Они создают иллюзию официального трансфера, но на деле просто угадали имя или подсмотрели его на вашем багаже. Цель — отвезти в другой отель или навязать услуги, выставив счёт в несколько раз выше обычного. Осторожно, трансфер: как туристов обманывают по дороге из аэропорта - об этом подробнее можно узнать на сайте Туристас.

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Другая популярная уловка — «сломанный» таксометр. Водитель предлагает фиксированную цену, которая оказывается сильно завышенной. Иногда он едет окольными путями или через пробки, чтобы увеличить стоимость. Нелегальные такси — ещё одна проблема: такие водители придумывают дополнительные сборы за багаж, ночное время или просто за то, что вас везут из аэропорта.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, лучше заранее заказать трансфер у отеля или через проверенное приложение. Уточните номер машины и имя водителя. Следите за маршрутом через телефон и спрашивайте цену заранее. Если что-то вызывает сомнения — смело отказывайтесь. Немного подготовки — и начало отпуска будет спокойным и безопасным.