Почему беременным путешественницам не стоит целиком полагаться на страховку

Страховщики внесли ясность в вопрос страхования отправляющихся на отдых за рубеж беременных. Эта тема зачастую вызывает недопонимание как у самих туристок «в положении», так и у многих турагентов.

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Директор филиала компании «Евроинс Туристическое Страхование» Юлия Алчеева пояснила порталу TourDom, что страховщики не отказывают в оформлении полиса выезжающим за границу. Однако надо иметь в виду: в нем делается оговорка, если на дату наступления страхового случая срок беременности более 31 недели, то риски осложнений, связанные с вынашиванием ребенка, страховкой не покрываются. При этом туристки могут рассчитывать на выплаты при предоставлении необходимых подтверждающих документов во всех прочих ситуациях: травмы, заболевания и т. д. Например, отдыхающая со сроком беремености больше 31 недели споткнулась, повредила ногу, и в результате стресса или иных причин произошло отторжение плода. В таком случае можно будет рассчитывать на компенсацию только за лечение ноги.

Важный нюанс к пояснениям добавляет гендиректор Объединенной страховой группы UIG Андрей Сергеев. Он обращает внимание на то, что у некоторых страховщиков покрытие рисков, связанных с осложнениями беременности на сроках до 31 недели отдельно оговаривается в договоре. Чтобы соответствующие опции полиса имели силу, туристка должна их выбрать. Проблема в том, что клиентки туркомпаний порой об этом не знают, а менеджеры их не всегда предупреждают.

Ксения Заводнова, директор департамента страхования выезжающих за рубеж СК «Кредит Европа Лайф», рекомендует беременным перед поездкой проконсультироваться с врачом-гинекологом – перелет и изменение климатических условий могут вызвать серьезные осложнения.