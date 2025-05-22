Юрист Шалоносов: из-за фото в паспорте могут не выпустить за границу

Из-за проблем на границе зарубежный отпуск может закончиться, так и не начавшись. Разбираемся вместе с юристом, о каких нюансах нужно помнить при вылете в другую страну.

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От ворот поворот

Ограничения на выезд за границу может наложить Федеральная служба судебных приставов (ФССП) из-за наличия задолженностей, рассказал в беседе с Москвой 24 юрист по туризму Эдуард Шалоносов. По алиментам предельная сумма составляет 10 тысяч рублей, по другим долгам вроде штрафов или просроченных кредитов – 30.

«Не выпустить могут и работников с доступом к гостайне. Ограничения и срок их действия указаны в трудовом договоре», — Эдуард Шалоносов, юрист по туризму.

Ряд препятствий связан с загранпаспортом. По словам Шалоносова, причинами для запрета на выезд могут стать, к примеру, много ошибок в имени, неправильно указанный пол или дата рождения. Проблемы возникают и из-за фотографии, если внешность туриста сильно изменилась с момента получения документа.

Также с высокой вероятностью развернут домой сильно пьяных пассажиров и беременных на позднем сроке – слишком высоки риски при перелете. Также не пустят людей с заболеваниями, которые проявляются на момент прохождения контроля и могут потребовать врачебного вмешательства на борту. В частности, это касается обострения психиатрических недугов. Кроме того, на рейс не пустят за нарушение таможенных правил, добавил юрист.

"Есть и моменты, связанные с детьми. В первую очередь ребенок не вылетит, если один из родителей установил для него запрет на выезд за границу. Но даже если такое ограничение не установлено, для поездки в ряд стран все равно может понадобиться разрешение от второго взрослого", – рассказал специалист.

Какие именно государства выставляют такое требование, туристы могут узнать в консульстве или визовом центре страны, в которую планируется путешествие.

Предварительная проверка

Проблемы на границе можно предотвратить заранее. В частности, Шалоносов рекомендовал перед отпуском проверить наличие задолженностей на официальном сайте ФССП и "Госуслугах". После их погашения информация об этом должна поступить в базу через несколько дней.

"Обязательно нужно изучить свой багаж. Проверять надо по трем пунктам: что разрешено вывозить из России, что можно провозить согласно правилам авиакомпании и что можно ввозить в страну, в которую запланирована поездка", – объяснил юрист. «Стоит заранее проверить паспорта на предмет дефектов, например правильное написание ФИО, даты рождения и пола. Также, если есть сомнения, что на фотографии вы похожи на себя нынешнего, документ лучше заменить», — Эдуард Шалоносов, юрист по туризму.

Путешественникам с детьми нужно помнить, что для поездки в некоторые страны загранпаспорт ребенку не нужен. Среди них, например, Белоруссия, Абхазия и Казахстан. Однако детям потребуется штамп о российском гражданстве на свидетельстве о рождении. Печать ставится в МВД с обратной стороны документа, объяснил юрист.

По его словам, если тур все-таки не состоялся из-за проблем на границе, его стоимость можно компенсировать при следующих условиях:

контроль не был пройден из-за запрета приставов, о котором путешественника не уведомили заказным письмом;

выданный загранпаспорт оказался дефектным;

за границу не выпустили по субъективным причинам: к примеру, из-за несоответствия фактического цвета волос с тем, что на фото в паспорте.

В этих случаях отказ может считаться незаконным, уточнил юрист. Чтобы возместить ущерб, необходимо обратиться в суд с иском к конкретному ведомству, допустившему ошибку. При этом компенсировать можно не только стоимость тура, но и прочие расходы. Среди них – гонорар адвокатов и плата за такси до аэропорта и обратно, заключил Шалоносов.