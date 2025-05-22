От чего зависит цена авиабилета и как сэкономить на его покупке

Заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артём Кузьмин рассказал, что цена авиабилета зависит от сезонности.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что чаще всего самая выгодная цена на авиабилеты появляется за месяц до даты вылета по России и за два — до даты вылета в другие страны.

По словам специалиста, в целом недорогие билеты можно найти в любой день и час, так как их стоимость в первую очередь зависит от сезона, курса валют и спроса.

«Иногда нужно всего лишь передвинуть перелёт на день, и билет будет дешевле», — добавил Кузьмин.

Ранее директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин предупредил, что в преддверии высокого сезона активизировались мошенники, использующие различные махинации с авиабилетами.