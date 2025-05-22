Турист отсудил 300 тысяч рублей благодаря просроченному паспорту

Турист отсудил у туроператора и турагента в общей сложности более 300 тыс. руб. за сорвавшееся путешествие в Турцию.

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Житель Брянска приобрел тур за 130 тыс. руб. Однако уже на погранкотроле выяснилось, что паспорт просрочен. Деньги туристу в агентстве не вернули, и он решил судиться.

Советский районный суд Брянска решил, что именно туристические компании должны были проверить срок действия документа. Туроператора обязали выплатить 204 тыс. руб. (с учетом неустойки и штрафа), турагента – 39 тыс. руб.

Ответчики попытались оспорить решение, заявив, что турист должен был перед поездкой сам убедиться в действительности паспорта. Но апелляция вышла боком: коллегия по гражданским делам Брянского областного суда также встала на сторону туриста и увеличила размер выплат: для туроператора – до 270 тыс. руб., для турагента – до 40 тыс. руб.

Как считают турагенты, с которыми пообщался TourDom.ru, решение не бесспорное. Турист обязан сам проверять актуальность собственных документов, это прописывается в договоре.

Однако, как говорят юристы, обязанность лежит и на турагентах, и на туроператорах.

«Действительно, гражданин РФ самостоятельно должен обеспечить наличие действующих документов для выезда за пределы России. Но к информированию туриста однозначно могут быть вопросы, поскольку исполнитель обязан своевременно предоставить информацию потребителю, обеспечивающую возможность его правильного выбора. В том числе потребитель должен быть проинформирован о правилах въезда и выезда», – прокомментировала юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

Основания для этого – Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ» и Правила оказания услуг по реализации турпродукта. Поэтому в случае с брянским туристом, по мнению Чапиковской, ответственность турагента не исключена и вполне возможна, при этом должна быть разделена с туроператором, если тот принял к исполнению заявку с неподходящими сроками действия паспорта.