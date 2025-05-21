Туристам рассказали, как избежать махинаций с авиабилетами

Директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин предупредил, что в преддверии высокого сезона активизировались мошенники, использующие различные махинации с авиабилетами.

Чаще всего они заманивают скидками в 30—40% или «честными ценами» на авиабилеты, поделился он в беседе с газетой «Известия».

«Туристу могут написать в соцсетях, или он сам найдёт сайт или Telegram-бот с заманчивыми расценками. Почти со стопроцентной вероятностью это мошенники», — отметил Брагин.

Он также предостерёг от оплаты авиабилета переводом на карту физического лица и рекомендовал покупать их только на крупных и известных онлайн-сервисах или на сайтах авиакомпаний.

Ранее замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин предупредил россиян о двух наиболее распространённых мошеннических схемах, связанных с туризмом.