Как подготовить домашнего питомца к путешествию

Конец весны — самое время открыть сезон отпусков. Но что делать, если у вас есть домашнее животное? Чтобы не оставлять пушистого друга с чужими людьми, возьмите его с собой. Наш эксперт, кинолог Павел Кожемякин, рассказал, как сделать так, чтобы поездка прошла как по маслу, и все остались довольны, включая хвостатого путешественника.

© unsplash

«Подготовка питомца зависит от характера поездки: страна, кто едет и насколько, вид транспорта, какое животное собирается путешествовать. Нюансов много, поэтому дам универсальные советы, которые прошли испытание жизнью», — комментирует кинолог.

Подбираем «правильное» животное

Если еще нет питомца, но хочется завести, то подбирать его нужно по породе, размеру и особенно под образ жизни будущих хозяев. Учитывайте, где обычно проходит ваш отпуск и часто ли вы путешествуете.

«Стоит помнить, что существуют ограничения по перевозке животных. Есть список пород, которых не все авиакомпании разрешают перевозить. Прежде всего это касается брахицефальных пород собак и кошек — из-за анатомии они плохо переносят полеты», — уточняет специалист.

Оставить или взять с собой?

Решение зависит от размера, характера и нервной системы питомца. Животные, как и люди, обладают разной выносливостью и стрессоустойчивостью. Одни хорошо адаптируются в путешествиях. А для других это слишком волнительно — таким лучше остаться дома.

«Миф о том, что питомцы тяжело переносят разлуку с хозяевами, сильно преувеличен. Даже маленькие дети остаются на попечении бабушек и дедушек, что уж говорить про собак и кошек. Если в окружении есть люди, которых животное знает и любит — это идеальные кандидаты для передержки на время отпуска. Недавно наши клиенты на время отпуска оставили своего французского бульдога у знакомых по прогулкам, у которых два таких же питомца. Думаете, он скучал? Как бы не так! Не хотел возвращаться домой, настолько ему было весело с новыми "друзьями". Если среди знакомых нет того, кому можно доверить животное, тогда передержку надо искать заранее», — рассказывает наш эксперт.

Если питомец первый и опыта владения мало, лучше его не брать с собой. Когда щенок едет с малоопытным человеком — это двойной квест.

Приучаем к переноске сильно заранее

К переноске и транспорту животное лучше приучать как можно раньше, желательно с детского возраста. Ошибка, когда они ассоциируются с чем-то неприятным — например, с поездкой к ветеринару и болью. Кинолог:

«Если так получилось, что животное выросло, а с переноской не знакомо, начинайте приучать не позже, чем за месяц, а лучше за два до поездки. К путешествию переноска должна восприниматься как маленький привычный домик. В нее можно положить знакомую подстилку и игрушку, чтобы любимчик чувствовал родной запах».

Репетируем поездку

Конечно, поездку в поезде и самолете отрепетировать не получится, а вот маршрут до вокзала или до аэропорта вполне. Кинолог:

«Не обязательно брать с собой вещи. Достаточно, если питомец отправится на репетицию в том виде, в каком он поедет — в переноске или на своих лапах. Так он познакомится с тем, что ему предстоит пережить, в том числе с шумом и незнакомыми людьми. И во время реального путешествия будет меньше волноваться».

Берем с собой аптечку для питомца

Принцип сбора аптечки примерно такой же, как для человека — согласно возрасту и особенностей здоровья.

«Стоит брать только самое необходимое, а не весь "реанимационный автомобиль". Соберите ее заранее, а не в последний момент, так как часть средств наверняка придется докупить. Если аптечка осталась с предыдущего раза, необходимо проверить сроки годности у препаратов», — отмечает специалист.

Животное может волноваться, что естественно. Однако лучше не давать успокоительные без надобности. Не всем людям оно нужно, и, тем более животным. Но если характер вашего кота или собаки впечатлительный и есть предпосылки, что он будет сильно нервничать, подберите средство с помощью ветеринара.

Собираем вещи

Питомцу в отпуске требуется гораздо меньше вещей, чем хозяину. Из самого необходимого — документы, привычная амуниция, запас еды. Обязательно возьмите емкость для воды, чтобы в любой момент можно было напоить усатого — без еды ему легче обойтись, чем без воды. На ошейник повесьте бирку с именем и контактным телефоном, и не важно, собака это или кошка.

Ознакомьтесь с условиями перевозки

Внимательно читайте условия перевозки и требования по справкам принимающей страны — особенно то, что написано мелким шрифтом под звездочкой.

«Однажды мы отправляли взрослую немецкую овчарку в другую страну к будущему владельцу. Лететь нужно было самолетом. Но путешествие близилось к провалу: собака оказалась выше на пару сантиметров допустимых размеров. Сотрудники вошли в положение: на период оформления приклеили уши скотчем, и питомец идеально прошел по габаритам. Но чтобы такого не было, внимательно изучайте все детали и требования перевозчика. Ключевые слова здесь — "все" и "внимательно"», — обращает внимание эксперт.

Как справиться с разлукой

Но, к сожалению, не всегда пушистого друга можно взять с собой. Бывают случаи, когда домашнее животное приходится оставлять с близкими или на передержке. Многие владельцы в таких ситуациях испытывают тревожность: «А если он будет скучать?», «Я плохой хозяин, если оставлю его?» — такие мысли могут буквально накрыть с головой. Это особенно актуально, если питомец воспринимается как член семьи. Как справиться с негативными эмоциями, нам рассказала психолог, эксперт-практик, автор собственных методик по работе с психологическими травмами Ника Болзан.

«Важно признать: эти чувства нормальны и говорят о вашем внимании к питомцу. Большинство владельцев домашних животных воспринимают их как полноправных членов семьи и глубоко переживают разлуку с ними. Однако при этом важно не забывать и о собственном уровне психологического благополучия, ведь чрезмерная тревога может мешать принимать рациональные решения», — комментирует психолог.

Если вы решили оставить ушастого дома, стоит заранее продумать все детали: кто будет ухаживать за ним, как он будет проводить время и сможете ли вы поддерживать с ним контакт (например, через видеосвязь). Такие меры помогут снизить тревожность и дадут ощущение контроля над ситуацией. Также важно сохранить для питомца привычные ритуалы, даже когда вы отсутствуете — любимая игрушка, плед или запись вашего голоса способны создать чувство безопасности и комфорта.