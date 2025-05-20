Всех пускать, никого не выпускать: как не попасть на пляж-ловушку

Мечтая о беззаботном отдыхе у моря, туристы часто рассчитывают на бесплатный пляж и минимум забот. Однако реальность может неприятно удивить. Всё чаще на популярных курортах приходится платить за вход на пляж, аренду шезлонга или другие «удобства», несмотря на обещания свободного доступа. Хотя законы многих стран предусматривают открытость пляжей для всех, на деле проход могут ограничивать — устанавливать охрану или допускать только постояльцев отелей. Иногда приходится выбирать: платить или искать другой, менее доступный пляж. Бесплатный вход, платный выход: как пляжи превращаются в ловушки для туристов - об этом подробнее на сайте Туристас.

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Даже если вход свободный, расслабляться рано. Шезлонги и зонты часто платные, а цену называют уже после того, как вы устроились. В странах вроде Черногории пляжи сдаются в аренду, и фактически пользоваться ими можно только за деньги. К этому добавляются навязчивые «услуги»: массаж, фото с животными, напитки. Всё выглядит как дружелюбное предложение, но в итоге с вас требуют плату. Многие платят, чтобы не портить себе отдых.

Схемы эти работают потому, что за них редко наказывают. Туристы не знают местных правил, не хотят спорить и предпочитают просто расплатиться. Чтобы не попасться, стоит заранее изучать информацию о пляже, уточнять цены на услуги и не бояться отказываться. Бдительность — лучшая защита от лишних трат.