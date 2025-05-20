RT: почти 40% россиян вынуждены регулярно работать в отпуске

Многие россияне вынуждены выполнять рабочие обязанности даже во время отпуска – об этом сообщили 38% участников соответствующего опроса. Из них 21% признались, что делают это практически каждый раз во время положенного отдыха, цитирует RT результаты исследования. Что касается заработной платы за труд в период отпусков, то в 55% случаев работодатель за переработки не платил. Получают зарплату 24% опрошенных, а еще 14% признались, что переработки оплачиваются им иногда. Объясняя причины работы во время отпуска, 55% россиян рассказали, что вынуждены на это соглашаться, так как их некем заменить. Еще 33% сообщили, что у них на работе не хватает сотрудников для выполнения положенного объема задач, а 27% намеренно выходят на подработки. Еще 20% респондентов пожаловались на плохую организацию рабочих процессов и постоянные форс-мажоры, срывы дедлайнов, на фоне чего им приходится выполнять обязанности даже во время отдыха. За отпуск россияне получают среднюю зарплату, на это время распространяются все гарантии, положенные трудовым законодательством, отметила директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина. По ее словам, если сотрудник сам продолжает работать в отпуске по своей инициативе, то компенсировать его труд работодатель не обязан. "Однако многие компании идут на компромисс, выплачивая дополнительную оплату за работу, или дают дополнительные дни отдыха", — отметила специалист. Есть случаи, когда руководство официально просит работника выполнить определенные задачи в отпуске. Однако важно помнить, что прерывание отдыха и отзыв сотрудника на рабочее место по Трудовому кодексу должно происходить только с его добровольного согласия. Если это условие соблюдено, то неиспользованная часть отпуска вызванного работника предоставляется ему в любое удобное время в течение года или присоединяется к следующему отпуску, пояснила Санина. Исследование аналитиков сервиса "Работа.ру" подготовлено на основе опроса более 3,5 тыс. работающих россиян со всех регионов РФ. До этого житель Нижнего Новгорода, работавший 12 лет без отпуска, при увольнении добился компенсации. После увольнения фирма не выплатила ему задолженность по отпускным, которая составила более 2 млн рублей, и тогда экс-сотрудник обратился в прокуратуру. После проверки ведомство внесло представление руководителю предприятия, компания вернула мужчине положенную ему сумму.

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