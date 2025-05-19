Как подготовить себя и машину к долгой поездке

Некоторые подготовительные действия могут избавить водителей от лишних проблем при долгом путешествии за рулём на море, рассказал в беседе с RT автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

«Я сам уже много лет езжу на море из Санкт-Петербурга — и подхожу к этому делу очень серьёзно. Это более 2 тыс. км только в один конец», — поделился эксперт.

Попов заметил, что ещё накануне поездки водителю стоит забронировать отели для остановки, чтобы не заниматься в пути оперативным поиском ночлега.

«Также заранее стоит изучить маршрут. Где и какие заправки находятся, какие действуют ограничения? Где питаться? Перед самим выездом стоит проверить, какие ремонты сейчас идут на дорогах по пути следования», — рассказал он.

Помимо этого, перед поездкой стоит выписать телефонные номера аварийных и эвакуационных служб, продолжил эксперт.

«Относительно машины — нужно смотреть пробег. Все операции, которые могут возникнуть на ближайшие 5,5 тыс. км, — их нужно сделать до выезда. Условно: по плану скоро замена какой-то жидкости — меняем заранее», — посоветовал специалист.

По его словам, будет неплохо, если мастера посмотрят перед путешествием на агрегаты подвески, которые не очень удобно ремонтировать в пути.

«Нужно быть уверенным в системе зажигания питания и так далее. До конца всё не предугадаешь. Нужно хорошо знать свой автомобиль и какие процессы в нём идут. С собой стоит взять наборы гаечных ключей и ремонтные комплекты», — подытожил он.

Ранее автоэксперт Пётр Шкуматов заявил, что очки на лето должен иметь каждый водитель.