Какие банки работают в Крыму в 2025 году: информация для туристов

В Крыму работает множество российских банков. Это сделано для удобства туристов.

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«В Крыму преимущественно принимаются карты платежной системы «Мир». Это связано с ограничениями на использование международных карт, таких как Visa и Mastercard, из-за санкций», – сообщают туроператоры.

В Крыму есть терминалы Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Т-банка, Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), Промсвязьбанк. Почти везде работает бесконтактный способ оплаты.

При этом туристам рекомендуется иметь при себе наличные деньги на случай, если безналичный платеж недоступен.

Накануне «ФедералПресс» писал, что глава Кубани поручил до 1 июня проверить пляжи.