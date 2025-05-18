Россиянам предложили использовать юани вместо долларов за границей

Изношенные долларовые банкноты в российских банках создают неудобства для граждан РФ, отправляющихся за границу. В качестве альтернативного варианта, предлагается использовать юани для последующего обмена на местную валюту по прибытии.

Осенью минувшего года возникли сложности с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, что отражается на российских туристах за рубежом. В некоторых странах, включая ОАЭ и Турцию, предпочтение отдается новым образцам, а в странах Юго-Восточной Азии старые доллары обмениваются с дисконтом.

В декабре представитель Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщал о распространенности данной проблемы, указывая на то, что и в России некоторые банки отказываются принимать устаревшие купюры. В феврале текущего года российские банки предупредили клиентов о возможных затруднениях с приобретением новых долларов из-за их дефицита, а некоторые банки ввели комиссию за их покупку.

Анализ данных пунктов обмена валюты и крупных банков в аэропортах и городах девятнадцати стран, проведённый РИА Новости, показал, что обмен юаней на местную валюту возможен в Турции, Южной Корее, Японии, Таиланде, Египте, Армении, Франции, Вьетнаме, ЮАР, Бразилии и Казахстане. В ОАЭ, Венгрии и Танзании китайскую валюту можно обменять только в городе, а в Грузии, Узбекистане и Венесуэле – только в аэропортах.

Представители Anderida Financial Group рекомендуют подстраховаться альтернативными валютами, в частности, валютами стран назначения или соседних государств, а также евро. Они отмечают, что юань и дирхамы ОАЭ могут служить альтернативой благодаря свободной конвертации.

Эксперт "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев указывает на то, что для популярных туристических направлений юань может быть предпочтительнее рубля. Однако он рекомендует использовать более распространенные валюты, такие как доллар и евро, а также местную валюту, если есть возможность её приобрести. В качестве альтернативы можно воспользоваться криптообменниками, однако, не стоит переводить всю сумму сразу. Также можно обменять рубли на валюту у местных гидов, но этот способ сопряжен с рисками и ограничениями.

Ранее стало известно, что с 1 сентября правила медосвидетельствования водителей в России могут существенно ужесточиться. Напомним, что Путин поручил упорядочить систему налогового вычета за сдачу ГТО и диспансеризацию.