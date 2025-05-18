На что попадаются туристы в Турции и как этого избежать

Отдых в Турции обещает море, солнце и яркие впечатления, но за туристической идиллией могут скрываться неприятные сюрпризы. На улицах вам могут «подарить» браслет или предложить бесплатную чистку обуви, а потом настойчиво потребовать деньги. Отпуск с подвохом: топ схем обмана в турецком отпуске - об этом подробнее на сайте Туристас.

В такси часто не включают счётчик, завышают цену или подменяют купюру — лучше пользоваться приложениями и проверять сдачу. В ресторанах можно столкнуться с дорогими блюдами без указанных цен или с подменой меню — всегда уточняйте стоимость заранее.

На рынках продают подделки по цене оригиналов, а при обмене валюты легко потерять деньги из-за невыгодного курса. С экскурсиями тоже стоит быть осторожным: за низкой ценой часто скрываются дополнительные траты или вовсе обман. Турция — гостеприимная страна, но бдительность поможет сохранить отдых приятным и безопасным.