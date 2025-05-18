Как оформить санаторно-курортную карту в 2025 году

Санаторно-курортное лечение в России снова стало востребованным. Спрос на отдых с оздоровительным эффектом в 2024 году вырос на 15–20%. Чтобы попасть в санаторий и получить там лечение, нужно оформить путевку независимо от того, платите вы за нее или едете бесплатно. Расскажем, как получить и оформить санаторную карту.

Как получить путевку в санаторий от поликлиники

Все чаще в санатории едут с целью профилактики заболеваний, снятия стресса, укрепления иммунитета, детокс-программ или просто ради смены обстановки. По итогам января — апреля 2025 года, эксперты зафиксировали увеличение на 25% спроса на антистрессовые программы в российских здравницах. Программы оздоровления все чаще выбирают молодые люди, а возрастной порог отдыхающих в санаториях снижается.

Путевку в санаторий можно получить как по программе ОМС, так и купив ее за свои средства. Во втором случае направление от врача для покупки путевки не требуется, однако если вы захотите пройти курс лечения, то потребуется оформить санаторно-курортную карту. Без нее невозможно будет пройти лечение.

Обратите внимание: многие санатории предлагают короткие программы выходного дня: с питанием, проживанием, доступом к спа-комплексу. В этом случае санаторно-курортную карту можно не оформлять.

«Хотя в санаторий можно поехать в любое время за свои деньги, обязательное медицинское страхование может помочь некоторым категориям населения сэкономить и поехать туда за счет государства. Удобно еще и то, что проезд к месту лечения и обратно также компенсируют. Однако стоит иметь в виду, что льготное санаторно-курортное лечение положено не всем, и если вы не входите в заранее установленные категории получателей льготы, полис ОМС в получении путевки не поможет», — объясняет эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

Что такое санаторно-курортная карта и зачем она нужна

Это официальный медицинский документ, в котором указано общее состояние здоровья человека, наличие хронических заболеваний, противопоказания к лечению, результаты анализов и рекомендации врача. Это основа, на которой санаторий строит программу пребывания.

Документ оформляется на бланке 072/у — это унифицированная форма, утвержденная Минздравом. Срок действия карты — 12 месяцев, но обычно санатории требуют, чтобы она была выдана не позднее чем за три месяца до заезда.

Как оформить санаторно-курортную карту

Оформить санаторно-курортную карту может любое медучреждение, имеющее лицензию: городская поликлиника, частный медцентр.

Первый шаг – прийти на прием к терапевту и сообщить, в какой санаторий вы планируете поехать.

Второй шаг – пройти стандартный перечень обследований по назначению врача: сдать общий и биохимический анализ крови, мочи, сделать флюорографию, ЭКГ.

Далее при необходимости вас могут отправить на консультации к узким специалистам (кардиологу, неврологу, гастроэнтерологу и т. д.)

После получения всех результатов терапевт заполняет санаторно-курортную карту, заверяет ее и выдает вам на руки.

Стоимость оформления в частной клинике такой услуги — от 2000 до 6000 рублей в зависимости от объема обследований. В поликлинике ее можно получить бесплатно.

Как выбрать санаторий

Сегодня в России работает около 2 тысяч санаториев – от бюджетных здравниц до современных дорогих комплексов с медицинской лицензией, которые представляют собой 5-звездочные гостиницы с лечением. Есть как санатории общего профиля, так и узкоспециализированные, направленные на лечение определенных болезней или решение каких-то проблем, например, лишнего веса.

При выборе санатория стоит учитывать:

Его специализацию (кардиология, опорно-двигательный аппарат, ЖКТ, нервная система и т. д.).

Расположение – морской, горный, лесной климат влияет на восстановление.

Условия проживания и питания — от классических столовых до ресторанов с диетологом.

Состояние инфраструктуры, ремонт номеров, оснащение, выбор лечебных программ.

Изучите в интернете отзывы других отдыхающих, а также позвоните администратору, чтобы узнать подробности.

Где искать и как бронировать санаторий

Есть несколько каналов для подбора путевки:

Официальные сайты санаториев.

Агрегаторы и специализированные платформы (например, Санаторий.ру).

Туристические агентства, специализирующиеся на медтуризме.

Профсоюзы, страховые компании, корпоративные программы, если вы сотрудник крупной компании.

При оплате путевки не забудьте попросить договор и чек — это пригодится для оформления налогового вычета.

Для заселения в санаторий обычно требуются: паспорт, путевка (бумажная или электронная), санаторно-курортная карта. Для детей — свидетельство о рождении, справка от педиатра, прививочный сертификат.

Обратите внимание: некоторые процедуры, спа-услуги или массажи могут оплачиваться отдельно и не входить в путевку. Уточняйте этот момент до заезда.