Как не стать жертвой мошенников во время отпуска

Валентин Лякутин, директор по информационной безопасности в сервисе путешествий Туту.ру, рассказал в беседе с RT, как обезопасить себя от мошенников во время путешествия.

«Самая главная опасность — кража денег с банковских карт. Мошенники по-прежнему стараются опустошить «пластик» туриста. Так, например, в некоторых странах до сих пор распространена практика, когда в кафе или ресторане путешественник отдаёт свою банковскую карту официанту для оплаты счёта и тот куда-то с ней уходит. В это время реквизиты карты благополучно утекают к злоумышленникам», — предупредил эксперт.

Как подчеркнул Лякутин, все действия с банковскими картами должны происходить строго при туристе.

«Не стоит забывать, что своих денег можно лишиться и в банкомате. Мошенники продолжают устанавливать на них вредоносные аппаратные модули: они позволяют украсть данные владельца карты», — объяснил он.

По мнению специалиста, лучше пользоваться банкоматами, которые стоят в банках и отелях.

«Ведь так вероятность доступа к ним злоумышленников меньше из-за постоянного присутствия персонала. Перед тем как воспользоваться банкоматом, осмотрите его: любые подозрительные модификации — это тревожный сигнал», — рассказал собеседник RT.

Отмечается, что в поездке также стоит помнить о безопасности персональных данных.

«Все мы используем публичный Wi-Fi, и, хотя современные версии операционных систем и мобильных приложений сейчас достаточно хорошо защищены, всё равно стоит проявлять бдительность. В iOS при угрозе в строке браузера появляется надпись «Небезопасно», в Android — восклицательный знак в иконке. Если шифрование не используется, лучше вводить поменьше личных данных и быть аккуратнее с контентом», — рекомендует эксперт.

Кроме того, по словам специалиста, при использовании общедоступных компьютеров в холлах отелей лучше не входить в свои личные кабинеты и не вводить персональные данные.

Важно помнить о безопасности и при переходе по QR-кодам, напомнил он.

«Недавно стали появляться наклейки с вредоносными QR-кодами в популярных туристических местах, поэтому при их использовании нужно чётко понимать, зачем вы по нему переходите, и по возможности не вводить никаких личных данных», — заключил Лякутин.

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