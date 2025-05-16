Можно ли компенсировать траты на врачей, если вы отравились в отеле

На турецком курорте Сиде в провинции Анталья туристы массово жалуются на кишечную инфекцию. У многих отдыхающих наблюдается внезапная высокая температура, возникают боли в животе, тошнота, диарея и слабость. Большинство заболевших туристов — граждане России, которые прибыли на курорт в мае. Некоторые из них вынуждены обращаться за медицинской помощью прямо в отеле или вызывать врачей на дом. В местных клиниках фиксируется наплыв пациентов, однако большинство заболевших туристов проходят лечение на месте и выздоравливают без серьезных последствий. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Дмитрия Мира, покрывает ли стандартная туристическая страховка траты на лечение при отравлении в отеле.

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По его словам, в отелях низкого уровня в Турции и Египте часто случаются подобные ситуации. Поэтому страховка является обязательным пунктом при оформлении тура за границу.

«Например, просроченный продукт пожарили, добавили в общее блюдо — и туристы массово им травятся. Если российским туристам потребуется медицинская помощь, то при отравлении ее покрывает стандартная туристическая страховка. Она всегда входит в путевки за границу от туроператора. По закону туристы не имеют права лететь на отдых без нее», — сообщил он.

Однако у самой дешевой стандартной страховки есть свои нюансы, которые обязательно нужно изучить перед путешествием, предупредил специалист.

«Она может не действовать, если турист получил травму в состоянии алкогольного опьянения. Страховая компания проверяет этот момент. Но при отравлении она в любом случае должна работать. Но лучше оформлять расширенные туристические страховки, которые покрывают любые травмы, болезни и несчастные случаи», — посоветовал Мир.

Эксперт объяснил, что российским туристам, которым понадобилась медицинская помощь, возможно, на месте нужно будет ее оплатить, взять квитанцию, а по возвращении в Россию обратиться в страховую компанию за возмещением расходов.

«Важно помнить, что туристы всегда должны обращаться напрямую в страховую компанию, а не действовать через туроператора. Есть заблуждение насчет того, что туроператор и страховая компания связаны. Но это две сторонние организации. На страховке всегда указаны номер телефона экстренной службы и контакты для связи», — говорит он.

Собеседник «ВМ» добавил, что, если страховая компания отказывается возмещать потраченные на врача деньги, нужно обратиться к юристам и составить досудебную претензию.

«Если ситуацию не получается решить мирным путем, то можно подать на страховую компанию в суд. Но прежде всего нужно внимательно прочитать, что входит в страховку», — заключил Мир.

Ранее стало известно, что турецкие курорты рискуют не открыть грядущий туристический сезон из-за повсеместного распространения так называемой морской слизи, которую также называют «кошмаром Мраморного моря».