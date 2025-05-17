Как путешествовать на разных транспортах по одному билету

Путешествовать по России на разных видах транспорта по одному билету можно с помощью мультимодальных перевозок. В Telegram-канале "Объясняем.РФ" рассказали, как и на каких маршрутах они работают.

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Мультимодальные перевозки - это поездки по стране, включающие как минимум два вида транспорта: к примеру, самолет плюс автобус иди поезд плюс автобус.

«Мультимодальное путешествие с провозом багажа и всеми стыковками между рейсами для туристов продумывает оператор. Затем он формирует единый, выгодный по стоимости билет на всю поездку. Турист оплачивает его один раз перед началом путешествия», — объяснили эксперты.

На сегодняшний день мультимодальные перевозки действуют на 52 маршрутах в восьми российских регионах. В частности, путешественники ездят на горнолыжные курорты (в Архыз и Приэльбрусье), на побережье Балтийского моря (в Калининградскую область) и в старинные города (в Суздаль и Кириллов).

Уточняется, что оформить поездку, например, на поезд и автобус можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте или в приложении РЖД, а на самолет и автобус - в кассах транспортно-туристических агентств и на онлайн-сервисах покупки авиабилетов.