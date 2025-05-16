Туристам дали советы, как сделать самостоятельные путешествия безопаснее

Издание «Город Прима» поделилось полезными советами для путешественников, которые помогут сделать самостоятельные поездки более комфортными и безопасными.

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Специалисты рекомендуют тщательно планировать пересадки, особенно при самостоятельных стыковочных рейсах. Оптимальным будет запас в 5-6 часов между рейсами, а при наличии багажа это время лучше увеличить.

Не стоит экономить на трансфере. Если общественный транспорт понятен и доступен, это отличный вариант. Однако, при возникновении сложностей, платный трансфер избавит от необходимости таскать тяжелые вещи и снизит риск опоздания на рейс, особенно при вылете домой.

Эксперты советуют приобретать местные сим-карты с безлимитным интернетом и связью по прибытии в аэропорт. Также полезно загрузить местные приложения и посещать заведения, популярные среди местных жителей.

Оформление страховки – важный этап подготовки к путешествию. Рекомендуется оформить ее заранее, с запасом в 10-14 дней до даты вылета. Жилье можно забронировать через популярные сервисы. После подтверждения брони свяжитесь с отелем, чтобы уточнить время прибытия и другие детали.

Туристам также советуют изучить традиции и обычаи страны, в которую они направляются, и узнать адрес российского посольства. Важно правильно распределить деньги, имея средства на счету (желательно карту международной платежной системы), часть в рублях и часть в местной валюте. Доллары и евро пригодятся практически везде. Храните деньги в разных местах для большей безопасности.

Ранее Евпатория вошла в топ-3 самых популярных мест для майского отдыха у россиян. Также иностранные туристы стали проявлять больше интереса к России.