Как сэкономить на отдыхе летом

Отдохнуть летом можно комфортно и насыщенно, даже если бюджет ограничен, главное — грамотно подойти к планированию и не упускать возможности сэкономить, убеждена руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий «Туту» Екатерина Долгих. Способы избежать лишних трат она назвала в беседе с «Лентой.ру».

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Чтобы снизить нагрузку на бюджет, стоит бронировать летний отдых заранее, минимум за 1,5-2 месяца до начала сезона, рассказала эксперт по туризму.

«Чем раньше вы покупаете билеты и оплачиваете жилье, тем выше шанс получить выгодную цену и выбрать из большего числа доступных вариантов. Некоторые авиакомпании и отели предлагают скидки за раннее бронирование — выгода может достигать 30 процентов», — объяснила она.

Также Долгих рекомендовала рассматривать не только отели, но и апартаменты, гостевые дома и хостелы.

«Размещение без питания обходится дешевле, а в некоторых апартаментах и гостевых домах есть кухня, где можно приготовить еду самостоятельно», — Екатерина Долгих, эксперт по туризму.

Кроме того, собеседница «Ленты.ру» посоветовала россиянам выбирать кафе и рестораны вне туристических зон, где питание обычно дороже.

Можно сэкономить и на транспортных расходах, указала эксперт. Для этого стоит обращать внимание на распродажи от авиакомпаний, а также просматривать рейсы с пересадками или в соседние города. Такие маршруты часто обходятся дешевле, рассказала Долгих. Еще один способ сэкономить, по ее словам, путешествовать с ручной кладью, чтобы не платить за багаж.

«Не упускайте выгоду: пользуйтесь горящими предложениями, кешбэком и бонусными программами. Если вы готовы к спонтанным поездкам, горящие туры помогут значительно снизить расходы. Кроме того, банки и туристические сервисы предлагают кешбэк и бонусы за бронирование билетов и отелей. Используйте эти предложения, чтобы получить дополнительную экономию», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее в Ассоциации туроператоров России раскрыли российским туристам стоимость бюджетного отдыха в отелях тайского курорта Пхукет летом 2025 года. По данным организации, двое туристов могут уложиться в 150 тысяч рублей с перелетом.