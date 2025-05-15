Какие документы нужны для путешествий с детьми в 2025 году

В июне россиян ждут четыре выходных дня подряд — они начнутся в четверг, 12-го числа, в День России, и продлятся до 15 июня. По данным исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, почти 80% туристов из РФ планируют путешествовать в эти дни по России, около 20% отправятся за границу. Среди зарубежных направлений наиболее популярны Белоруссия и Турция. Многие отправятся на отдых с детьми.

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ТАСС собрал информацию о том, как подготовиться к путешествию с несовершеннолетними: нужны ли ребенку-туристу загранпаспорт, виза и медстраховка, каких скидок можно ожидать от отелей и авиакомпаний.

Какие документы нужны ребенку для путешествий по России?

Если ребенок едет с родителями на отдых по России, потребуется только свидетельство о рождении.

Согласно постановлению правительства РФ от 2020 года, "с 1 января 2021 года заселение в гостиницу несовершеннолетних, не достигших 14 лет, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних".

Подростки от 14 до 18 лет могут заселиться в отель без взрослых с нотариально заверенным согласием родителей или опекунов. Многие отели предлагают упрощенный вариант для таких случаев. На их сайтах содержится специальная форма, которую может скачать и заполнить родитель, а подросток предъявляет ее на ресепшен при заселении.

Если планируется отдых в лечебном санатории, скорее всего, помимо свидетельства о рождении, понадобится справка о состоянии здоровья и прививках.

Какие документы нужны для выезда и пребывания за границей?

Если ребенок летит на отдых с семьей в безвизовую страну, на границе потребуют загранпаспорт, который можно получить в России сразу после рождения, или загранпаспорт родителя, в который вписан ребенок (если это паспорт старого образца). Для въезда в страны, в которые россияне могут въехать по российскому паспорту, детям до 14 лет будет достаточно свидетельства о рождении, после 14 — паспорта гражданина РФ.

«Есть миф: если ребенок отправляется в путешествие, допустим, только с мамой, то ему нужно иметь нотариально заверенное согласие от отца, — сказал ТАСС юрист-международник Дмитрий Романенко. — Нет, нужно, только если ранее один родитель запретил через пограничную службу другому вывозить ребенка без согласия, а это бывает редко».

Согласие может потребоваться для въезда в некоторые страны или может понадобиться на этапе оформления визы. Этот вопрос следует уточнять в консульстве или турфирме, организующей поездку.

Для стран с визовым режимом наличие визы у ребенка обязательно. Она вклеивается в загранпаспорт ребенка (при его наличии) или родителя.

А если ребенок едет с бабушкой или классным руководителем?

Свидетельство о рождении и согласие от родителей.

Согласие должно быть нотариально заверенное — по специальной форме. Любой нотариус поможет правильно составить этот документ.

Детям нужны какие-либо медицинские справки или прививки?

Обязательных медсправок не требуется.

Но турфирмы рекомендуют сделать прививку от ротавируса для детей до года, а также прививки от гепатита при планировании поездки в любую страну. Если семья отправляется в страны Азии, Африки, Южной Америки, советуют привить ребенка от экзотических болезней. Роспотребнадзор в декабре 2024 года выложил на своем официальном сайте рекомендации по прививкам перед поездками.

Наличие вакцинации от коронавируса (отрицательных ПЦР-тестов) по состоянию на середину мая 2025 года не требуется, сообщили ТАСС в нескольких турфирмах.

А медицинская страховка?

Турфирмы по умолчанию включают медстраховку в пакет своих услуг. Независимым путешественникам рекомендуется оформить медицинскую страховку самостоятельно.

Существуют разные виды страхования: от базового до расширенного (покрывающего разного рода риски, например получение спортивных травм). Если человек путешествует без турфирмы, желательно приобрести страховку на каждого члена семьи. Даже элементарная медпомощь в другой стране может стоить очень дорого.

Наличие страховки также является обязательным условием для получения виз в большое число стран, в частности для шенгена.

Что предлагают бесплатно для ребенка отели и авиакомпании?

Некоторые услуги для детей дешевле, а какие-то — вовсе бесплатны.

Почти все отели на популярных курортах предлагают бесплатное проживание для детей до двух лет. Случается, что отели привлекают семьи на отдых, повышая возрастной лимит до трех-четырех лет. Часто дают скидки на проживание для детей школьного возраста.

Авиакомпании предлагают бесплатные авиаперелеты для детей до двух лет на внутренних рейсах. На международных направлениях потребуется билет, который можно купить со скидкой 90%.

Ребенок не получает отдельного места — он сидит у сопровождающего взрослого на коленях. Если родителей это не устраивает, они могут отказаться от льготы и оплатить стоимость полного билета.

Также с 2025 года изменились правила перелета для пассажиров с детьми от 2 до 12 лет. Все российские авиакомпании обязаны предоставлять 50-процентную скидку на билеты экономкласса на внутренние рейсы для ребенка в возрасте от 2 до 12 лет, если он является гражданином России и летит в сопровождении взрослого.