Эксперт рассказал, как спланировать идеальное путешествие

Скоро лето – время отпусков и путешествий. Чтобы отдых прошел без стресса и оставил только приятные воспоминания, важно заранее продумать все детали. Лектор Общества «Знание», экскурсовод и эксперт в сфере детского и семейного туризма Светлана Борисенко рассказала «ФедералПресс», как грамотно организовать отпуск.

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«Хочу в путешествие!» – именно с этой мысли начинается планирование отпуска у большинства россиян, говорит Светлана Борисенко. Однако, 35% жителей России в 2023 году работали без отдыха, и только 26% из тех, кто смог сделать перерыв в работе, отправились в путешествия, согласно данным ВЦИОМ. При этом статистика не показывает, насколько довольны туристы проведенным отпуском.

Эксперт отмечает: чтобы отдых был по-настоящему удачным, его нужно заранее спланировать. Для начала важно определиться с форматом — пляж, горы, экскурсии или гастрономический маршрут. Полезно записать все идеи, даже самые необычные.

Далее следует установить бюджет и временные рамки, выбрать направление, забронировать билеты и жилье или передать это турфирме. Ни для кого не секрет, что атмосферу создают детали. Важную роль играет индивидуальный подход и ориентация на «экономику впечатлений» — когда сервис строится не просто вокруг услуги, а вокруг эмоций клиента.

Особое внимание стоит уделить отзывам. Отрицательные комментарии помогут понять не столько слабые стороны, сколько реакцию компании. Именно она, по словам Борисенко, многое говорит о профессионализме.

Не стоит забывать и про подготовку — собрать список необходимых вещей, загрузить нужные приложения. Но главное, считает эксперт, — быть открытым к спонтанности. Именно в неожиданных моментах часто и рождаются лучшие воспоминания.

Ранее сообщалось о том, что в бухте Алеут готовятся к активной фазе строительства круглогодичного курорта. Базы отдыха, которые есть там сейчас, смогут остаться на территории, если будут соответствовать требованиям.