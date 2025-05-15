Специалист перечислил основные риски отравления в путешествиях

Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Елена Спеценко рассказала, с чем связаны основные риски отравления в путешествиях. Чаще всего это происходит из-за употребления некачественных продуктов, а также нарушения правил их хранения.

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Возбудители инфекций могут находиться в мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах, прошедших недостаточную термическую обработку. Особенно рискуют путешественники, покупающие уличную еду, предупредила она в беседе с газетой «Известия».

Ещё одним частым источником отравлений является некачественная вода, отметила специалист.

Также Спеценко рекомендовала путешественникам выбирать заведения, где подают свежеприготовленные блюда.

«Мясо и рыба должны быть хорошо прожарены или проварены. Не стоит экспериментировать с экзотическими продуктами, если у вас чувствительное пищеварение», — заключила эксперт.

Ранее Спеценко рассказала, с чем связан резкий рост случаев пищевых отравлений, который обычно фиксируется в майские праздники.