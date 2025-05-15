У пограничников Шереметьево возникли вопросы к юному туристу

Получится ли улететь в отпуск за границу ребенку по загранпаспорту без подписи? Этим вопросом обеспокоена туристка, обратившаяся в редакцию TourDom.ru. У сотрудников пограничного контроля аэропорта Шереметьево появились претензии к документу ее 16-летней дочери, в котором не было подписи владельца. В соответствующей графе документа стоял прочерк, потому что девочка получала его 3 года назад, а по закону до достижения 14 лет владелец удостоверения личности подписи не ставит. Сам документ выдан на 10 лет.

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По словам женщины, после оформления биометрического паспорта 3 года назад дочь летала с родителями на отдых несколько раз без каких-либо проблем. А позже, когда отправлялись на Кубу из Шереметьево, у сотрудников погранконтроля возникли вопросы.

«Благо нас в итоге пропустили, но пограничники настоятельно советовали расписаться в паспорте рядом с прочерком. Та же история повторилось и на обратном пути, – рассказала пассажир. – На мое возражение, что на странице с фото уже никак не расписаться, последовал ответ, что там подпись не нужна, а на соседней – обязательна».

Туристка обратилась в отделение УФМС. Там уверили, что загранник ее дочери действителен и без подписи до окончания срока действия.

«Кому верить в такой ситуации? – спрашивает россиянка. – Знаю, что самовольно ставить никакие отметки в паспорте нельзя. Менять загранник не хочу, у него срок действия только через 6 лет заканчивается. Скоро нам опять лететь на отдых через Шереметьево, переживаю, что снова будут проблемы».

Дозвониться в службу пограничного контроля Шереметьево корреспонденту TourDom.ru не удалось. А в аэропорту Домодедово так ответили на наш вопрос:

«Можно и расписаться в загранпаспорте. Но вообще в документе ребенка ставится вместо подписи прочерк, это нормально. В нашей службе не возникло бы вопросов к такому паспорту».

Юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская пояснила, что согласно приказу МВД от 31.03.2021 № 186 сотрудник, ответственный за выдачу документа, ставит прочерк в графе «подпись владельца» в паспорте несовершеннолетнего гражданина.

«Никаких дополнительных правил по подписи ребенка нет, – отметила юрист. – Поэтому очевидно, что документ действителен в течение срока действия».

Такую же точку зрения высказал юрист Игорь Косицын:

«Загранпаспорта, выданные лицам до 14 лет, действительны до окончания срока их действия вне зависимости от наличия подписи. Поэтому правы сотрудники УФМС».

Ранее TourDom.ru писал, что Франция больше не будет ставить россиянам визы в паспорта старого образца. Визы в 5-летние загранники также не оформляют Дания, Чехия и Эстония.