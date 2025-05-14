Терапевт дал совет, что необходимо взять с собой в путешествие

Врач общей практики, терапевт Надежда Чернышёва дала советы по сбору дорожной аптечки.

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«Средствами первой помощи я считаю антисептические растворы, например перекись водорода и хлоргексидин, пластырь и бинт, которые можно приложить на раны, трещины или мозоли», — заявила она в беседе с Regions.ru.

По её словам, также стоит положить в аптечку обезболивающие, солнцезащитные и жаропонижающие средства, активированный уголь.

Кроме того, если в семье есть аллергики, то важно взять с собой несколько видов антигистаминных средств, добавила Чернышёва.

Как считает эксперт, пригодятся и лекарства от ОРВИ, в том числе спреи, препараты от боли в горле и сиропы.

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